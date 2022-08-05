Fener'e kara haber! Plea sözleşme uzattı

ANA HEDEF GOMEZ

Forvet transferinde geniş bir listeye sahip olan Fenerbahçe'de ilk tercih edilen isim Valencia forması giyen Maxi Gomez olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertliler, Uruguaylı oyuncunun transferi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda bulunuyor. Gomez'in vatandaşı Rossi de transfer için devreye girdi.