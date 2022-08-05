Fener'e kara haber! Plea sözleşme uzattı

Kaleci transferi için İrfan Can Eğribayat ile anlaşan Fenerbahçe, forvete bir transfer yaparak transfer harekatını tamamlamak istiyor. Bu kapsamda gündemdeki isimlerden biri Almanya Bundesliga'da forma giyen Alassane Plea'ydı.
Oyuncudan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Fransız yıldız, kulübü Borussia Mönchengladbach ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imzasını attı.
23 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ
29 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında Nice'ten Mönchengladbach'a transfer olmuştu. Alman kulübü, oyuncunun transferi için 23 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.