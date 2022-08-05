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    • Spor
    • 05.08.2022 15:41
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    • 05.08.2022 16:14
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    Fener'e kara haber! Plea sözleşme uzattı

    Transferde son hamlesini forvet transferi ile yapacak olan Fenerbahçe'ye Almanya'dan kötü haber geldi. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea, kulübüyle sözleşmesini uzattı. Oyuncu uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde bulunuyordu. İşte detaylar...

    Fener’e kara haber!

    Kaleci transferi için İrfan Can Eğribayat ile anlaşan Fenerbahçe, forvete bir transfer yaparak transfer harekatını tamamlamak istiyor. Bu kapsamda gündemdeki isimlerden biri Almanya Bundesliga'da forma giyen Alassane Plea'ydı.

    Oyuncudan sarı lacivertlilere kötü haber geldi. Fransız yıldız, kulübü Borussia Mönchengladbach ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imzasını attı.

    23 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

    29 yaşındaki futbolcu, 2018 yazında Nice'ten Mönchengladbach'a transfer olmuştu. Alman kulübü, oyuncunun transferi için 23 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

        Geçtiğimiz sezon takımıyla 35 karşılaşmaya çıkan Plea, 10 gol ve 8 asistlik katkı göstermişti.

        ANA HEDEF GOMEZ
        Forvet transferinde geniş bir listeye sahip olan Fenerbahçe'de ilk tercih edilen isim Valencia forması giyen Maxi Gomez olarak öne çıkıyor. Sarı lacivertliler, Uruguaylı oyuncunun transferi için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda bulunuyor. Gomez'in vatandaşı Rossi de transfer için devreye girdi.

        Geçtiğimiz sezon Valencia forması ile İspanya La Liga'da 29 karşılaşmaya çıkan Gomez, 5 gol ve 3 asist ile oynamıştı. 25 yaşındaki golcünün piyasa değeri bir dönem 40 milyon Euro'yu bulmuştu.

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