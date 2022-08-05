Galatasaray'da transfer bombaları bir bir patladı: Büyük değişim

Sarı-Kırmızılı yönetim göreve gelir gelmez ilk olarak orta alanda yaşanan büyük sorunu çözmek için çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da imza töreninde yaptığı açıklamada orta alana 3-4 takviye yapacaklarını söylemişti.

ORTA SAHA BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ

Geçen sezon Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta sahayla çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray şu ana kadar yaptığı 3 önemli hamleyle bu bölgesini baştan aşağıya değiştirdi.