Galatasaray'da transfer bombaları bir bir patladı: Büyük değişim

Sarı-Kırmızılı yönetim göreve gelir gelmez ilk olarak orta alanda yaşanan büyük sorunu çözmek için çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da imza töreninde yaptığı açıklamada orta alana 3-4 takviye yapacaklarını söylemişti.
ORTA SAHA BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
Geçen sezon Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta sahayla çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray şu ana kadar yaptığı 3 önemli hamleyle bu bölgesini baştan aşağıya değiştirdi.
İlk olarak Porto formasını giyen Sergio Oliveira parçalı formayı sırtına geçirdi. Portekiz Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzunda yer alan ve önemli bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu 8 numara pozisyonunda takıma önemli bir güç kattı.
Galatasaray'dan ardından Frederik Midtsjö hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar formasını giyen ve Hollanda Ligi'nde son 3 sezonun 2'sinde en iyi 11'e seçilen Norveçli yıldızı kadrosuna kattı.
AVRUPA'DA SES GETİREN HAMLE
Yönetimin orta alana yaptığı son hamle ise sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den Lucas Torreira ile her konuda anlaşmaya vardı.