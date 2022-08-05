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    • Spor
    • 05.08.2022 12:29
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    • 05.08.2022 12:29
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    Galatasaray'da transfer bombaları bir bir patladı: Büyük değişim

    Geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından yola Domenec Torrent'le devam eden Galatasaray, tarihinin en kötü sezonlarından birini geçirerek Süper Lig'i 13. sırada tamamladı. Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi üst üste transfer bombaları patlatıyor.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Nereden nereye! Galatasaray’da büyük değişim

    Sarı-Kırmızılı yönetim göreve gelir gelmez ilk olarak orta alanda yaşanan büyük sorunu çözmek için çalışmalara başlamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da imza töreninde yaptığı açıklamada orta alana 3-4 takviye yapacaklarını söylemişti.

    ORTA SAHA BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞTİ
    Geçen sezon Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan oluşan orta sahayla çok büyük sıkıntılar yaşayan Galatasaray şu ana kadar yaptığı 3 önemli hamleyle bu bölgesini baştan aşağıya değiştirdi.

    İlk olarak Porto formasını giyen Sergio Oliveira parçalı formayı sırtına geçirdi. Portekiz Milli Takımı'nın geniş oyuncu havuzunda yer alan ve önemli bir kariyere sahip olan yıldız futbolcu 8 numara pozisyonunda takıma önemli bir güç kattı.

    Galatasaray'dan ardından Frederik Midtsjö hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılılar, AZ Alkmaar formasını giyen ve Hollanda Ligi'nde son 3 sezonun 2'sinde en iyi 11'e seçilen Norveçli yıldızı kadrosuna kattı.

    AVRUPA'DA SES GETİREN HAMLE
    Yönetimin orta alana yaptığı son hamle ise sadece Türkiye'de değil Avrupa'da büyük ses getirdi. Sarı-Kırmızılılar, Arsenal'den Lucas Torreira ile her konuda anlaşmaya vardı.

        Uruguay Milli Takımı'nın düzenli olarak formasını giyen 26 yaşındaki futbolcunun en geç yarın akşama kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

        HEYECANLADIRAN TRANSFERLER
        Böylece Galatasaray yönetimi taraftarı isyan noktasına getiren Taylan, Berkan, Cicaldau orta sahasından Lucas Torreira, Midtsjö ve Sergio Oliveira orta sahasına geçiş yapmış oldu.

        Yapılan bu hamleler yeni sezon öncesinde taraftarları fazlasıyla heyecanlandırıyor.

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