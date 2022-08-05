Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Serdar Dursun ayrılıyor

Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus ise Slovacko karşılaşması sonrasında, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullanarak forvet transferi için ışığı yakmıştı.