Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Serdar Dursun ayrılıyor

Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla gol kralı olan ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, çubuklu forma ile sadece 1 sezon geçireceğe benziyor.
İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ
Geçtiğimiz sezonda İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen ve takımın ligi ikinci sırada bitirmesine büyük katkısı bulunan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından ikinci plana düştü. Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği Serdar, takımdan ayrılmak istiyor.
MORALSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Fanatik'te yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Slovacko ile oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin dahil oldu. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferde zorluk çıkarması beklenmiyor.