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    • Spor
    • 05.08.2022 18:28
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    • 05.08.2022 18:43
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    Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Serdar Dursun ayrılıyor

    Fenerbahçe'nin başarılı golcüsü Serdar Dursun hakkında flaş bir gelişme yaşanıyor. Jorge Jesus'un planları arasında yer almayan futbolcu, sarı lacivertli ekipten ayrılıyor. Slovacko maçındaki moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar, transfere hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Serdar Dursun yolcu!

    Fenerbahçe'nin geçen sezonun başında kadrosuna kattığı Serdar Dursun hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Bundesliga 2'de Darmstadt formasıyla gol kralı olan ve sonrasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar, çubuklu forma ile sadece 1 sezon geçireceğe benziyor.

    İKİNCİ PLANA DÜŞTÜ

    Geçtiğimiz sezonda İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen ve takımın ligi ikinci sırada bitirmesine büyük katkısı bulunan Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımdan ayrılmasının ardından ikinci plana düştü. Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği Serdar, takımdan ayrılmak istiyor.

    MORALSİZLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

    Fanatik'te yer alan habere göre, UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Slovacko ile oynanan karşılaşmaya sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekiplerinden Union Berlin dahil oldu. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi olan futbolcunun transferde zorluk çıkarması beklenmiyor.

        Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus ise Slovacko karşılaşması sonrasında, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullanarak forvet transferi için ışığı yakmıştı.

        KALİTELİ AYAK ARANIYOR

        Forvette Berisha, Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun ve Tiago Çukur'u elinde bulunduran sarı lacivertliler, kaliteli bir forvet oyuncusu ile sözleşme imzalamak istiyor.

        Geçtiğimiz sezon çubuklu forma ile 32 karşılaşmaya çıkan Serdar Dursun, 15 gol ve 3 asist ile oynamıştı. 2020/21 sezonunda Almanya 2. Bundesliga ekipleriden Darmstadt'ta forma giyen Serdar Dursun, 27 gol atarak gol kralı olmuştu.

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