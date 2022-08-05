Cüneyt Çakır veda etti! Açıklama yaptı

Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, yaptığı açıklama ile hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu.
Yeşil sahaların deneyimli ismi, yaptığı açıklamada, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Türk Futbol Hakemliği'nin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana.
Uluslararası üst düzey müsabakalarda yaptığım görevlerde Türk Milletinin, 80 milyon insanımızın duaları hep yanımdaydı. Bu bana büyük bir güç verdi. Gurur verdi. Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum.