Cüneyt Çakır veda etti! Açıklama yaptı

Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım. Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana." ifadelerine yer verdi.