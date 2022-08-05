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    • Spor
    • 05.08.2022 18:53
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    • 05.08.2022 19:13
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    Cüneyt Çakır veda etti! Açıklama yaptı

    Aktif hakemlik kariyerini sonlandıran Cüneyt Çakır, bir açıklama yayınlayarak vedası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. İşte o açıklama...

    Cüneyt Çakır’dan veda mesajı!

    Hakemliği bırakan Cüneyt Çakır, yaptığı açıklama ile hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

    Yeşil sahaların deneyimli ismi, yaptığı açıklamada, "28 yıl önce büyük hayallerle başladığım hakemlik serüvenimi, hayallerime kavuşmuş olmanın verdiği gururla noktalıyorum. Türk Futbol Hakemliği'nin çıtasının yükselmesine vesile olabildiysem ne mutlu bana.

    Uluslararası üst düzey müsabakalarda yaptığım görevlerde Türk Milletinin, 80 milyon insanımızın duaları hep yanımdaydı. Bu bana büyük bir güç verdi. Gurur verdi. Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum.

        "Türk Hakemliği sayesinde Cüneyt Çakır oldum. Bu bilinçle bugün edindiğim tecrübeyi genç Türk Hakemleriyle paylaşmak için bu yönde bir karar aldım. Onları seyretmek, onların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum.

        Üzerimde emeği olan onlarca, binlerce insan var. Hepsine teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk hakemliğine hak ettiği katkıyı yapmak için çalışacağım. Arkamda hoş bir seda bırakabildiysem ne mutlu bana." ifadelerine yer verdi.

        TARİHE GEÇTİ

        Cüneyt Çakır, 385 Süper Lig maçı yöneterek ligin en fazla maç yöneten ismi olarak tarihe geçmişti. Deneyimli hakem, 204 Uluslararası maç ve 29 derbi mücadelesi yönetmişti.

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