Trabzonspor Avusturyalı yıldız Grillitsch ile bir kez daha görüşecek

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Trabzonspor'da transfer çalışmalarında ana odak noktası sağ stoper transferi olmasına rağmen Marek Hamsik'in sakatlığı sonrası orta sahaya transfer ihtiyacı daha da ön plana çıktı. Uzun zamandır ismi gündemde olan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillitsch için son bir teklif daha yapma kararı alan Bordo- Mavililer, bonservisi elinde olan oyuncuyu ikna etmek için 1 milyon 500 bin Euro'luk üst limitten yıllık ücretin yanı sıra, imza parası ve bol bonuslu bir sözleşme daha önerecek. Oyuncudan bu teklife kısa süre içerisinde cevap vermesini isteyecek olan Trabzonspor Yönetimi ayrıca orta saha bölgesi için Nice forması giyen eski Galatasaraylı Lemina ile şuan boşta olan Xeka'nın isimlerini de transfer havuzuna dahil etti. Karadeniz Fırtınası sağ stoper ve orta saha transferlerini bir an önce tamamlamak istiyor. Bordo- Mavililer, 16 ya da 17 Ağustos tarihinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile mücadele edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bu tarihe kadar transferi sonuçlandırmak istiyor.