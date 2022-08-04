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    Emirhan İlkhan yuvadan uçtu! Torino’ya kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor

    Torino’nun yaptığı teklife 7 günde cevap vermesi beklenen Beşiktaş, teklifi 5. günde kabul etti. Emirhan’ın transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

    Emirhan İlkhan yuvadan uçtu! Torino’ya kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor

    Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç futbolcusu Emirhan İlkhan, İtalya Serie A takımlarından Torino'yo transfer oldu. Takımın altyapısından yetişen ve kulübü ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan'ın kontratındaki 4,5 milyon euro'luk serbest kalma maddesi konulması Siyah-Beyazlı taraftarlardan büyük tepki görmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan genç futbolcu, "Yeni sözleşme imzalarken kulubümden Avrupa'dan teklif gelirse bana anlayış göstermelerini rica ettim." ifadelerini kullanmıştı. Torino'nun oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesini ödemek için yaptığı resmi teklife prosedür gereği 7 gün içinde cevap vermesi gereken Siyah-Beyazlı kulüp, bu teklifi 5. günde kabul etti. Beşiktaş'ın teklifi onaylamasının ardından genç oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmek için İtalya'ya gideceği belirtildi. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 11 maçta süre alan Emirhan İlkhan'ın bu karşılaşmalarda 1 golü bulunuyor.



    HAYALLERİNE KAVUŞUYOR
    Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan'ın Avrupa hayali gerçek oluyor. Emirhan, yeni takımna katılmak için bugün İtalya'ya gidecek .

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    Haberler Spor Emirhan İlkhan yuvadan uçtu! Torino’ya kısa süre içerisinde imzayı atması bekleniyor
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