Emirhan gemileri yaktı!

BEŞİKTAŞ Yönetimi, Torino'nun kadrosuna katmak istediği Emirhan İlkhan ile yaptığı görüşmelerden yine sonuç alamadı. 18 yaşındaki oyuncu İtalyan ekibine transfer olmaya hazırlanıyor. Transferin tamamlanması halinde Torino, Beşiktaş'a 4,5 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek. Ayrıca Emirhan İlkhan'ın bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin %20'si siyah beyazlı kulübe verilecek. Torino ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan 18 yaşındaki oyuncu, yıllık 600 bin Euro ücret alacak. Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan, geçen sezon A Takım'da şans buldu. 18 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı forma ile çıktığı 12 maçta 1 gol attı.