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    • Spor
    • 03.08.2022 11:44
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    • 03.08.2022 12:53
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    Berkan Galatasaray'ı sildi! Takımdan ayrılıyor mu?

    Galatasaray'ın orta sahadaki etkili isimlerinden biri olan Berkan Kutlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından 'Galatasaray' yazısını kaldırırken, profil fotoğrafını da milli takım forması ile olan bir fotoğraf ile değiştirdi. Peki Berkan Kutlu takımdan ayrılıyor mu? takvim.com.tr gerçeklere ulaştı...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Berkan Galatasaray’ı sildi!

    Geçtiğimiz sezon büyük ümitlerle Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu beklentilerin çok altında kalmıştı. Bu sezon da orta alana yapılması düşünülen transferlerin ardından büyük ihtimalle 11'deki yerini kaybedecek olan milli futbolcu dün gece flaş bir hamle yaptı.

    GALATASARAY'I KALDIRDI

    Berkan Kutlu, Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırırken, milli takımdan bir resmini de profil fotoğrafı yaptı. Bu gelişme, "Berkan takımdan ayrılıyor" iddiaları gündeme taşıdı.

    GERÇEKLERE takvim.com.tr ULAŞTI

    Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre şu an böyle bir ayrılık söz konusu değil. Teknik direktör Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu ilk 11'de düşünmese de geniş rotasyonda mutlaka bulunmasını istiyor. Buruk'un ayrıca genç futbolcuyu yerli olmasından dolayı da takımda tutmak istediği ifade ediliyor.

        Ortaya atılan bir iddiaya göre ise Okan Buruk dün yapılan taktik idmanda yeni transfer Frederik Midtsjö'yü 11'de denedi ve Berkan'ı yedek takıma aldı.

        YEDEK KALMASI SİNİRLENDİRDİ

        Yıldız futbolcunun bu duruma çok sinirlendiği ve bu nedenle Instagram'dan Galatasaray yazısını sildiği belirtiliyor.

        Geçtiğimiz sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu'nun 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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