Berkan Galatasaray'ı sildi! Takımdan ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz sezon büyük ümitlerle Alanyaspor'dan Galatasaray'a transfer olan Berkan Kutlu beklentilerin çok altında kalmıştı. Bu sezon da orta alana yapılması düşünülen transferlerin ardından büyük ihtimalle 11'deki yerini kaybedecek olan milli futbolcu dün gece flaş bir hamle yaptı.
GALATASARAY'I KALDIRDI
Berkan Kutlu, Instagram hesabındaki Galatasaray yazısını kaldırırken, milli takımdan bir resmini de profil fotoğrafı yaptı. Bu gelişme, "Berkan takımdan ayrılıyor" iddiaları gündeme taşıdı.
GERÇEKLERE takvim.com.tr ULAŞTI
Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre şu an böyle bir ayrılık söz konusu değil. Teknik direktör Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu ilk 11'de düşünmese de geniş rotasyonda mutlaka bulunmasını istiyor. Buruk'un ayrıca genç futbolcuyu yerli olmasından dolayı da takımda tutmak istediği ifade ediliyor.