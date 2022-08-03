Berkan Galatasaray'ı sildi! Takımdan ayrılıyor mu?

GERÇEKLERE takvim.com.tr ULAŞTI

Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre şu an böyle bir ayrılık söz konusu değil. Teknik direktör Okan Buruk, Berkan Kutlu'yu ilk 11'de düşünmese de geniş rotasyonda mutlaka bulunmasını istiyor. Buruk'un ayrıca genç futbolcuyu yerli olmasından dolayı da takımda tutmak istediği ifade ediliyor.