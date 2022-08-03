Gündemi sarsan transfer iddiası! Fenerbahçe Dembele için temaslara başladı





TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-Lacivertliler şu ana kadar hücum bölgesini Joshua King ve Joao Pedro ile takviye etmesine rağmen çok kaliteli bir forvet daha almayı planlıyor. Listesinde başta Pedro olmak üzere çok sayıda önemli isim bulunan Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden birisinin Moussa Dembele olduğu öne sürülüyor. Yönetimin, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Fransız yıldızla ilgili resmi temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Fransız basınına göre piyasa değeri 20 milyon Euro olan Moussa Dembele, Alexandre Lacazette transferinden sonra ikinci forvet pozisyonuna düştüğü için takımdan ayrılma kararı aldı. Lyon'un 26 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Fransız kulübünün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisine de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.