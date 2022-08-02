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    • Spor
    • 02.08.2022 11:29
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    • 02.08.2022 11:53
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    Fenerbahçe'nin hedefinde o mu var? Heyecanlandıran iddia

    Transfer çalışmalarına devam eden ve son olarak sol bek oyuncusu Alioski ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, forvet transferini de tamamlamak istiyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde birçok golcü oyuncu bulunurken, Lyon forması giyen Moussa Dembele'yi transfer etmek için girişimler başladı. Taraftarlar ise Dembele'nin gelme ihtimaliyle heyecanlandı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’in hedefinde o mu var?

    Şu ana 10 transfer yapan ve değişim operasyonuna büyük bir hızla devam eden Fenerbahçe'de artık tüm gözler forvet hamlesine çevrilmiş durumda.
    Sarı-lacivertliler şu ana kadar hücum bölgesini Joshua King ve Joao Pedro ile takviye etmesine rağmen çok kaliteli bir forvet daha almayı planlıyor.

    DEMBELE HEDEFTE
    Listesinde çok sayıda önemli isim bulunan Fenerbahçe'nin öncelikli hedeflerinden birisinin Moussa Dembele olduğu öne sürülüyor. Yönetimin, Lyon ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Fransız yıldızla ilgili resmi temaslarda bulunduğu iddia ediliyor.

    BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO
    Fransız basınına göre piyasa değeri 20 milyon Euro olan Dembele, Alexandre Lacazette transferinden sonra ikinci forvet pozisyonuna düştüğü için takımdan ayrılma kararı aldı. Lyon'un 26 yaşındaki yıldızın bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi. Fransız kulübünün zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama önerisine de sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

        FENER 8 MİLYON EURO AYIRDI
        Son olarak Kim Min Jae'nin satışından 18 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe yönetiminin Dembele transferi için 8 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı belirtiliyor.


        PSG altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu ardından Fulham altyapısına geçti. İngiliz ekibinde 2014 yılında A takıma yükselen Moussa Dembele, 2016 yılında Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek bedelsiz olarak Celtic'e transfer oldu.

        CELTIC FORMASIYLA PARLADI
        Celtic'teki performansıyla İskoçya futboluna damga vuran Fransız yıldız takımına 94 maçta 51 gol ve 18 asistlik verdi. 2018 yılında 22 milyon Euro karşılığında Lyon'a transfer olan Dembele, Fransız ekibinde 142 karşılaşmada 65 gol atıp 17 asist yaptı.

            GEÇEN SEZON KARİYER ZİRVESİ YAPTI
            2020-2021 sezonun ikinci yarısını Atletico Madrid'te kiralık geçiren 26 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon kariyer zirvelerinden birisini yaptı.


            Lyon formasıyla Ligue 1'de 30 maçta 21 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Moussa Dembele 25 kez Fransa U21 takımında görev yaptı. Yıldız futbolcubu maçlarda da rakip ağlara 13 gol bıraktı.

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