Fenerbahçe'nin hedefinde o mu var? Heyecanlandıran iddia

Şu ana 10 transfer yapan ve değişim operasyonuna büyük bir hızla devam eden Fenerbahçe'de artık tüm gözler forvet hamlesine çevrilmiş durumda.

Sarı-lacivertliler şu ana kadar hücum bölgesini Joshua King ve Joao Pedro ile takviye etmesine rağmen çok kaliteli bir forvet daha almayı planlıyor.