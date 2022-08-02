Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.08.2022 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.08.2022 17:44
    ABONE OL

    Transferde mutlu son! Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta: Resmi açıklama geldi

    Beşiktaş, Rangers'a gönderdiği milli yıldızı Rıdvan Yılmaz'ın yerini West Ham United'dan Arthur Masuaku ile doldurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Arthur Masuaku resmen Beşiktaş’ta

    Beşiktaş Kulübü, West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'yu renklerine bağladı.



    BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.



    Masuaku'nun sözleşme detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken, oyuncunun Beşiktaş formasıyla sosyal medya hesabından görüntüsü yayımlandı.
        Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile görüşecek
        Haberler Spor Transferde mutlu son! Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta: Resmi açıklama geldi
            SON DAKİKA