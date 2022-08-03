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    Fenerbahçe’nin yeni sol beki Alioski'nin 5 parmağında 5 hüner var

    Alioski, 190 maçta sol bekte, 96 maçta orta alanın s-o lunda, 28 maçta orta alanın sağında, 11 maçta forvette , 7 maçta sağ açıkta, 5 maçta sol açıkta, 2 maçta orta alan ın ortasında, 1 maçta sağ bekte ve 1 maçta 10 numara oynadı.

    Alioski sol bek ötesi

    Fenerbahçe uzun süredir yaptığı arayışların ardından sol bek transferinde mutlu sona ulaştı ve Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Özellikle Leeds United kariyeriyle dikkatleri çeken Makedon yıldız eşi benzerine az rastlanır bir sol bek profili. Uzun yıllar orta alanda görev yaptıktan sonra kariyerinin son 3-4 yılında sol bek oynamaya başlayan Alioski çok yönlü bir futbolcu. 30 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 9 farklı bölgede görev yaptı. Alioski 190 maçta sol bekte, 96 maçta orta alanın solunda, 28 maçta orta alanın sağında, 11 maçta forvette, 7 maçta sağ açıkta, 5 maçta sol açıkta, 2 maçta orta alanın ortasında, 1 maçta sağ bekte ve 1 maçta 10 numara oynadı. Şu ana kadar kale ve stoper dışında tüm bölgelerde forma giymiş olan Ezgjan Alioski ayrıca sol bek pozisyonunda yaptığı hücum katkısıyla dikkatleri çekiyor. Geçen sezon Al Ahli formasıyla 30 maçta 6 gol atıp 9 asist yapan Makedon futbolcu adeta bir forvet performans sergiledi. Alioski ayrıca 2019-2020 sezonunda Leeds United'da Championship'te 5 gol atıp 5 asist yaparken, 2017-2018 sezonunda ise 7 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.



    TRANSFER AÇIKLANDI
    Fenerbahçe, Al-Ahli takımından 30 yaşındaki Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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