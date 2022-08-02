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    • Spor
    • 02.08.2022 12:23
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    • 02.08.2022 12:41
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    Bu nasıl sol bek? Fener'in yeni transferi Alioski forvet bile oynamış

    Fenerbahçe, yeni sol beki Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Kariyerinin son 3-4 yılında sol bek olarak görev yapmaya başlayan Makedon yıldız, kariyerinde tam 9 farklı mevkide görev yaptı. Hücum katkısıyla dikkatleri çeken Alioski, yaptığı gol ve asistlerle takıma katkı sağlayan bir isim olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Bu nasıl sol bek?

    Fenerbahçe uzun süredir yaptığı arayışların ardından sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

    LEEDS FORMASI İLE DİKKATLERİ TOPLADI
    Özellikle Leeds United kariyeriyle dikkatleri çeken Makedon yıldız eşi benzerine az rastlanır bir sol bek profili. Uzun yıllar orta alanda görev yaptıktan sonra kariyerinin son 3-4 yılında sol bek oynamaya başlayan Alioski çok yönlü bir futbolcu.

    11 MAÇTA FORVETTİ
    30 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 9 farklı bölgede görev yaptı. Alioski 190 maçta sol bekte, 96 maçta orta alanın solunda, 28 maçta orta alanın sağında, 11 maçta forvette, 7 maçta sağ açıkta, 5 maçta sol açıkta, 2 maçta orta alanın ortasında, 1 maçta sağ bekte ve 1 maçta 10 numara oynadı.

        SADECE KALEDE YOK
        Şu ana kadar kale ve stoper dışında tüm bölgelerde forma giymiş olan Ezgjan Alioski ayrıca sol bek pozisyonunda yaptığı hücum katkısıyla dikkatleri çekiyor.

        GEÇEN YIL 6 GOL ATTI
        Geçen sezon Al Ahli formasıyla 30 maçta 6 gol atıp 9 asist yapan Makedon futbolcu adeta bir forvet performans sergiledi.


        Alioski ayrıca 2019-2020 sezonunda Leeds United'da Championship'te 5 gol atıp 5 asist yaparken, 2017-2018 sezonunda ise 7 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.
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