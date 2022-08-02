Bu nasıl sol bek? Fener'in yeni transferi Alioski forvet bile oynamış

Fenerbahçe uzun süredir yaptığı arayışların ardından sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Suudi kulübü Al Ahli'de forma giyen Ezgjan Alioski'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
LEEDS FORMASI İLE DİKKATLERİ TOPLADI
Özellikle Leeds United kariyeriyle dikkatleri çeken Makedon yıldız eşi benzerine az rastlanır bir sol bek profili. Uzun yıllar orta alanda görev yaptıktan sonra kariyerinin son 3-4 yılında sol bek oynamaya başlayan Alioski çok yönlü bir futbolcu.
11 MAÇTA FORVETTİ
30 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 9 farklı bölgede görev yaptı. Alioski 190 maçta sol bekte, 96 maçta orta alanın solunda, 28 maçta orta alanın sağında, 11 maçta forvette, 7 maçta sağ açıkta, 5 maçta sol açıkta, 2 maçta orta alanın ortasında, 1 maçta sağ bekte ve 1 maçta 10 numara oynadı.