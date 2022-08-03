Beşiktaş milli stoper Kaan Ayhan için Sassuolo ile masaya oturdu





PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Stoper dışında ön libero ve sağ bek mevkilerinde de forma giyen Kaan Ayhan'ı kulübü kiralamaya yanaşmadığı için pazarlıklar bonservis ücreti üzerine yoğunlaşmış durumda. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında olan Kaan Ayhan'ı Siyah-Beyazlı kurmaylar 3.5 milyon Euro'ya bitirmeyi planlıyor. Ancak Sassuolo kulübü henüz bu rakamı kabul etmiş değil. Siyah-Beyazlı yönetimin biraz daha fiyat artırması durumunda orta bir nokta buluşma ihtimalinin yüksek olduğu da gelen haberler arasında. 27 yaşında ve 1.85 boyunda olan Kaan Ayhan 89 kez A Milli Takım forması giydi. Bu maçlarda 5 kez fileleri sarstı.