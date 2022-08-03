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Beşiktaş'tan flaş hamle! Feghouli'yi istiyorlar

Yeni sezon hazırlıklarına son hızda devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Arthur Masuaku'yu kadrosuna katan siyah beyazlılarda gündeme eski Galatasaray futbolcusu Sofiane Feghouli geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

03.08.2022 09:29 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:29
Beşiktaş’tan flaş hamle! Feghouli’yi istiyorlar

Yeni sezonda şampiyonluk hedefinin dışında kalmak istemeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hızda devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş’tan flaş hamle! Feghouli’yi istiyorlar

Siyah beyazlılar yurt dışı kampını tamamladıktan sonra Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenmanlarına devam ediyor.

Beşiktaş’tan flaş hamle! Feghouli’yi istiyorlar

ISMAEL LİSTEYİ İLETTİ

Siyah beyazlıların teknik patronu Valerien Ismael ise yönetime transfer listesini iletti.

Beşiktaş’tan flaş hamle! Feghouli’yi istiyorlar

Alternatifi bol olan bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim geldi.

Beşiktaş’tan flaş hamle! Feghouli’yi istiyorlar

Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas için temas gerçekleştiren Kartal, eski Galatasaraylı oyuncu için devreye girdi.

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