Beşiktaş'tan flaş hamle! Feghouli'yi istiyorlar
Yeni sezon hazırlıklarına son hızda devam eden Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak Arthur Masuaku'yu kadrosuna katan siyah beyazlılarda gündeme eski Galatasaray futbolcusu Sofiane Feghouli geldi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
03.08.2022 09:29 - Son Güncelleme: 03.08.2022 09:29
Yeni sezonda şampiyonluk hedefinin dışında kalmak istemeyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hızda devam ediyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitris Pelkas için temas gerçekleştiren Kartal, eski Galatasaraylı oyuncu için devreye girdi.