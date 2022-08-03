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    Beşiktaş Kongolu sol bek Artur Masuaku'yu 1 yıllığına kiraladı!

    Beşiktaş, Kongolu sol bek Artur Masuaku’yu 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar 2.2 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu da elinde bulunduracak. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Artur Masuaku resmen Kartal

    Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United forması giyen sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." Beşiktaş, 28 yaşındaki Kongolu sol bek için kiralama bedeli ödemeyecek. Beşiktaş isterse önümüzdeki yıl 2.2 milyon Euro ödeyerek Masuaku'unn bonservisini alabilecek.



    ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ: HOCAMIZ 2 TRANSFER İSTİYOR
    Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde Beşiktaşlı taraftarların organize ettiği etkinliğe katıldı. Burada davul zurnayla karşılanan Kocadağ, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ı ziyaret ettikten sonra bir restoranda imzalı forma dağıttı. Takımın çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Kocadağ, "Bu hafta lig başlıyor. Cumartesi günü Kayserispor'la inşallah lige başlayacağız. Takıma takviye noktasında hocamızın istediği 1-2 bölge daha var. Oralarda da profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Hocamız teknik ve taktik anlamda çok donanımlı. Teknik noktada verdiği kararlar var. Alıştığı bir sistem var. Ama oyunun gidişatına göre de kendi bilgisi ve isteği dahilinde bu değişiklikleri yapacaktır" dedi.



    PJANIC'İ İSTEYEN ÇOK
    Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği kesinlik kazanmadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Pjanic'in Barcelona'da kalması uzak bir ihtimal olarak görülüyor.



        PEDRO'YA İKİ TALİP DAHA
        Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime sunduğu listenin ilk sıralarında yer alan Pedro dos Santos konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya basınına göre Flamengo formasını giyen yıldız futbolcuya İspanya ve İtalya'dan iki kulüp talip oldu. Flamengo'nun 25 yaşındaki Pedro için istediği bonservis bedelinin 10 milyon Euro olduğu ve şu anda kulüplerle pazarlıkların devam ettiği de belirtildi.



        TRABZON İÇİN FARKETMEZ!
        İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninde, Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo- Mavililer, Danimarka'nın Kopenhag takımıyla eşleşti. Karadeniz temsilcisi, bu turda ilk maçını 16 veya 17 Ağustos'ta deplasmanda, ikincisini ise 23 veya 24 Ağustos'ta evinde oynayacak. Trabzonspor play-off turunu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak. Bu organizasyonda grup kuraları ise 26 Ağustos'ta çekilecek. Danimarka futbolunun en önemli temsilcisi durumundaki Kopenhag 3 haftası geride kalan ligde şu ana kadar 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplam kadro değeri 60 milyon Euro olan Danimarka ekibi bu sezon 2 önemli isimle takviye etti. Kopenhag, Lazio'dan stoper Denis Vavro'yu 3.5 milyon Euro'ya, Genoa'dan orta alan oyuncusu Lukas Lareger'i ise 3.5 milyon Euro'ya transfer etti. Takımın önemli isimlerinden Jens Stage ise 4.5 milyon Euro'ya Werder Bremen'e satıldı. Kopenhag'ın teknik direktörlüğünü 52 yaşındaki Jess Thorup yapıyor.



        BRUNO PERES'İN DÖNÜŞÜ UZADI
        Trabzonspor'da 25 Nisan tarihinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Bruno Peres'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmişti. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven, Brezilyalı oyuncunun sakatlığıyla ilgili resmi açıklamada bulundu. Güven, Bruno Peres'in yaşadığı sakatlığın bir oyuncunun başına gelebilecek en ciddi sakatlık olduğunu vurgulayarak, "2-3 sene önce Onazi'nin başına gelen aşil tendonu vektörü sakatlığının aynısı oldu. Belli bir süresi var geçmesini bekliyoruz. Bu ayın sonuna doğru yapacağız tahlillerle ve tetkiklerden sonra yol haritasını belirleyeceğiz. 1-2 ay gibi bir süreye ihtiyacı var" dedi.



            HAMSİK'TEN KÖTÜ HABER
            Trabzonspor, Slovak oyuncusu Marek Hamsik'in sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Trabzonspor kulüp doktoru Halil Polat, yıldız oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Polat, "Türkcell Süper Kupa maçı sonrası sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuzun, yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.



            KONYASPOR'A ZORLU RAKİPLER
            UEFA Konferans Ligi 2.eleme turunda Bate Borisov'u deviren Konyaspor, 3. Ön Eleme turunda Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile eşleşmişti. Yeşil- Beyazlı ekip ilk maçı deplasmanda oynayacak. Mücadele yarın TSİ 21.00'de başlayacak. Konyaspor, Vaduz'u elerse play-off turunda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile Avusturya ekibi Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak Konyaspor, play-off turuna kalması halinde ilk maçı evinde oynayacak. Play-off turundea ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşlar ise 25 Ağustos'ta oynanacak.



            SİVASSPOR'UN DİŞİNE GÖRE
            Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu bileti alan Demir Grup Sivasspor, 3. Turda İsveç ekibi Malmö ve Lüksemburg temsilcisi F91 Dudelange eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Kırmızı-Beyazlı takım play-off turunda ilk maçı deplasmanda oynayacak. Kırmızı-Beyazlı takımın muhtemel rakipleri 4-11 Ağustos tarihleri arasında karşılaşacak. Bu eşleşmenin galibi play-off turunda temsilcimiz ile karşılaşacak. Yiğidolar, play-off turunu kayıpsız geçip Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istiyor.



                BAŞAKŞEHİR ZORLANACAK
                Maccabi Netanya engelini geçerek UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda Breidablik takımı ile eşleşen Başakşehir,.rakibini geçmesi halinde play-off turunda Norveç ekibi Lilliström ile Belçika temsilcisi Royal Antwerp eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Turuncu-Lacivertli ekip yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan iyi bir sonuçla ayrılarak İstanbul'daki maç öncesi avantaj yakalamak istiyor. Yarın oynanacak Breidablik- Başakşehir karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.



                DRIES MERTENS HAMLESİ
                Haris Seferovic'in ardından farklı özellikleri olan bir forvet oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçen Galatasaray'da Driens Mertens sesleri yükseliyor. Sarı- Kırmızılılar ismi Trabzonspor ile de anılan ve bonservisi elinde olan Belçikalı yıldız için harekete geçti. Alınan bilgilere göre yönetim, 35 yaşındaki yıldıza 1+1 yıllık sözleşme ve toplam 3.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulundu. Çok sayıda kulübün transfer gündeminde yer alan Mertens'in bu teklife olumlu yaklaştığı ancak kesin kararını vermek için süre istediği öğrenildi. Napoli kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan ve efsane yıldız Diego Armando Maradona'yı geride bırakan tecrübeli yıldız, İtalyan ekibinin formasıyla 396 maçta 148 gol atıp 90 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Driens Mertens forvetin yanı sıra forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Belçika Milli Takımı'nda tam 105 kez görev yapan yıldız futbolcu rakip ağlara 21 gol bıraktı.



                ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM
                Galatasaray sezonun 6. resmi transferini yaptı. Sarı-Kırmızılılar, Frederik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. KAP'a gönderilen yazıya göre Hollanda kulübü AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro, Midtsjö'ye de yılda 975 bin Euro ödenecek. İmza sonrası duygularını anlatan yıldız futbolcu, "Harika bir kulübe geldim. Omar'la sık sık konuşma şansımız oldu. Burada şampiyonluklar yaşamak istiyorum" ifadesini kullandı.



                    CİMBOM'A DUBOİS ŞOKU
                    Galatasaray, Fiorentina maçında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Fransız sağ bek Leo Dubois'nın MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.



                    BERKAY İÇİN KRİTİK HAFTA
                    Transferde çok sıcak saatler yaşayan Galatasaray'da üst üste flaş gelişmeler ortaya çıkıyor. Kadro planlamasında 3 yerli zorunluluğuna da dikkat eden Sarı- Kırmızılılar, Berkay Özcan hamlesi yapmak istiyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un yoğun ısrarları sonrasında genç futbolcu için Başakşehir'le görüşme kararı aldı. Başkan Dursun Özbek'in bizzat bu transferle ilgileneceği ve kısa süre içinde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yüz yüze görüşme gerçekleştireceği belirtiliyor. Gümüşdağ geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Berkay Özcan'ın takım içindeki önemine vurgu yapmış ve yıldız orta alan oyuncusunu kesinlikle bırakmayacaklarını söylemişti. Galatasaray'ın bu transfer için ilk planda 3 milyon Euro'luk teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.



                    AYTAÇ KARA K.PAŞA'DA
                    Galatasaray ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aytaç Kara, Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2021 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giyen Aytaç Kara, Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da bulunduğu törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.



                        DIMITRIS PELKAS HULL CITY YOLCUSU
                        Fenerbahçe'de bir oyuncu daha takımdan ayrılmak üzere. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Türkiye'den transferlerine devam ediyor. Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, bu kez Dimitris Pelkas'ı Transfer etmeye hazırlanıyor. Championship ekibi Hull City, Fenerbahçe forması giyen Pelkas transferini bitirmeye çok yakın. Habere göre, Hull City, Pelkas için Fenerbahçe'ye 3 milyon sterlin bonservis ödemeye hazır. Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu. Fenerbahçe ile toplamda 67 maça çıkan Pelkas, 13 gol attı. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunanistan Milli Takım forması giydi.



                        FENERBAHÇE TAM GAZ
                        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mert Hakan Yandaş ile Attila Szalai günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



                        ALTAY YARIN KALEDE
                        Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'ın dün takımla birlikte çalışması yüreklere su serpti. Dinamo Kiev maçında sakatlanan Altay, yarın oynanacak Slovacko maçında takımının kalesini koruyabilecek.



                            SLOVACKO'DAN SONRA AUSTRIA WIEN
                            UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'nin, 3. ön eleme turunda karşılaşacağı Çekya ekibi Slovacko'yu elemesi halinde playoff turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe'nin, play-off turundaki rakibi Austria Wien oldu. Kadrosunda 29 futbolcusu bulunan Austria Wien'ın yaş ortalaması 23.9. Genç bir kadroya sahip olan Austria Wien, maçlarını 17 bin 500 kişi kapasiteli Generali Arena'da oynuyor. Takımın mevcut kadrosundaki en değerli oyuncusu, 3 milyon Euro ile orta saha mevkisinde oynayan Matthias Braunöder olarak dikkat çekiyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'ya elenirse UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda AIK-Shkendija eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.



                            LİVERPOOL, DİOGO JOTA İLE NİKAH TAZELEDİ
                            Liverpool,, Portekizli hücüm oyuncusu Diego Jota'nın sözleşmesinin 5 yıllığına uzatıldığını duyurdu. 25 yaşındaki oyuncu geçen sezon takımıyla 55 maça çıkıp 21 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Liverpool, yıldız oyuncuyu 2020 yılında Wolwerhampton'dan 44 milyon pound bonservis bedeli ödeyerek kadroya katmıştı.



                            AARON RAMSEY, NİCE'E TRANSFER OLDU
                            Ligue 1ekiplerinden Nice, Juventus ile yollarını ayıran Aaron Ramsey'i kadrosuna kattı.Fransız kulübünden yapılan açıklamada Gallerli oyuncu için bonservis ödenmediği belirtildi.Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Rangers'a kiralanan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 13 maçta 2 gol kaydetmişti.



                                CARLOS MANE'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
                                Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Mane, sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Bu sene iyi başlayıp, herkese ne kadar iyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu göstermek istiyoruz" diye konuştu. Mane, kendi performansı için ise," Bu sene kendimi güçlü ve hazır hissediyorum. Takıma çok daha fazla katkı sağlayacağım."dedi.

                                HONDA'DAN KARTAL'A 37 OTOMOBİL
                                Beşiktaş, Honda ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Honda futbolculara ve teknik heyete 37 araç tahsis etti. Başkan Çebi, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Çebi, "Honda, Japonlar için çok önemli bir marka. Dolayısıyla Honda ile yapmış olduğumuz bu işbirliğinin, aynı şekilde Japonlarla aramızda bir bağ olmasını temenni ediyorum. Bir Japon futbolcuya ya da Japonya'ya giden bir Türk futbolcuya aracılık yaparsınız inşallah. 18 yaşında ehliyetimi aldığımda gri Honda Civic arabam olmuştu. 50 yıl sonra bu hatırayı anımsamak beni çok duygulandırdı." dedi.

                                TURNUVADA FİNAL İÇİN SON DUELLOLAR
                                Türkiye'nin en iyi duellocularının şampiyonluk için mücadele verdiği '1v1' League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finale çıkan 4 duellocu belli oluyor. Elemelerde başarılı olan isimler 8 Ağustos Pazartesi gerçekleşecek olan Playoff turunun ardından 19 Ağustos'ta yapılacak büyük finalde Türkiyae Kupası sahibini bulacak.

                                HALKBANK VOLKAN İLE DEVAM DEDİ
                                Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2019' dan bu yan takımın formasını giyen 35 yaşındaki milli libero Volkan Döne'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. İmza sonrası konuşan Döne," Saha içi ve dışında camiamı en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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