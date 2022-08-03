Beşiktaş Kongolu sol bek Artur Masuaku'yu 1 yıllığına kiraladı!





DRIES MERTENS HAMLESİ

Haris Seferovic'in ardından farklı özellikleri olan bir forvet oyuncusunu kadroya katmak için harekete geçen Galatasaray'da Driens Mertens sesleri yükseliyor. Sarı- Kırmızılılar ismi Trabzonspor ile de anılan ve bonservisi elinde olan Belçikalı yıldız için harekete geçti. Alınan bilgilere göre yönetim, 35 yaşındaki yıldıza 1+1 yıllık sözleşme ve toplam 3.5 milyon Euro garanti ücret teklifinde bulundu. Çok sayıda kulübün transfer gündeminde yer alan Mertens'in bu teklife olumlu yaklaştığı ancak kesin kararını vermek için süre istediği öğrenildi. Napoli kulüp tarihinin en golcü futbolcusu olan ve efsane yıldız Diego Armando Maradona'yı geride bırakan tecrübeli yıldız, İtalyan ekibinin formasıyla 396 maçta 148 gol atıp 90 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Serie A'da 30 maçta 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Driens Mertens forvetin yanı sıra forvet arkasında ve her iki kanatta da oynayabiliyor. Belçika Milli Takımı'nda tam 105 kez görev yapan yıldız futbolcu rakip ağlara 21 gol bıraktı.