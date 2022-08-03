Beşiktaş Kongolu sol bek Artur Masuaku'yu 1 yıllığına kiraladı!

Beşiktaş, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United forması giyen sol bek oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz." Beşiktaş, 28 yaşındaki Kongolu sol bek için kiralama bedeli ödemeyecek. Beşiktaş isterse önümüzdeki yıl 2.2 milyon Euro ödeyerek Masuaku'unn bonservisini alabilecek.
ASBAŞKAN EMRE KOCADAĞ: HOCAMIZ 2 TRANSFER İSTİYOR
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesinde Beşiktaşlı taraftarların organize ettiği etkinliğe katıldı. Burada davul zurnayla karşılanan Kocadağ, Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ı ziyaret ettikten sonra bir restoranda imzalı forma dağıttı. Takımın çok güzel bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Kocadağ, "Bu hafta lig başlıyor. Cumartesi günü Kayserispor'la inşallah lige başlayacağız. Takıma takviye noktasında hocamızın istediği 1-2 bölge daha var. Oralarda da profesyonel ekibimiz çalışmaları yapıyor. Hocamız teknik ve taktik anlamda çok donanımlı. Teknik noktada verdiği kararlar var. Alıştığı bir sistem var. Ama oyunun gidişatına göre de kendi bilgisi ve isteği dahilinde bu değişiklikleri yapacaktır" dedi.
PJANIC'İ İSTEYEN ÇOK
Son olarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic'in gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği kesinlik kazanmadı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. Pjanic'in Barcelona'da kalması uzak bir ihtimal olarak görülüyor.