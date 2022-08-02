Galatasaray Midtsjö’nün maliyetini bildirdi!

Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
FREDRIK MIDTSJÖ KİMDİR?
11 Ağustos 1993 tarihinde Norveç'in Stjordal kentinde doğan Midtsjö, futbol hayatına doğduğu kentin takımı Storjdals-Blink'te başladı. Rosenborg altyapısında futbola hazırlanan orta saha oyuncusu, akademiden A takıma çıktıktan sonra kendini gösterdi. Rosenborg'da üç lig şampiyonluğu ve iki Norveç Kupası şampiyonluğu olmak üzere beş kupa kaldırdı. 148 maçta 22 gol ve 33 asistlik katkı verdi.