Galatasaray Berkay Özcan'ı istiyor! Transferde Taylan ve Berkan detayı

Transferde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un eski öğrencisi Berkay Özcan için temaslara başladı. Transferi tamamlama planı ise Taylan Antalyalı'yı takasta kullanmak ve bir miktar para ödemek...
TAYLAN OLMAZSA BERKAN KULLANILACAK
Spor Arena'nın iddiasına göre Galatasaray bu planından verim alamazsa, Berkan Kutlu'yu takas olarak gönderecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edilecek. Emre Belözoğlu'nun kulübünün bu teklife nasıl yaklaşacağı ise merakla bekleniyor.