Galatasaray Berkay Özcan'ı istiyor! Transferde Taylan ve Berkan detayı

TAYLAN OLMAZSA BERKAN KULLANILACAK

Spor Arena'nın iddiasına göre Galatasaray bu planından verim alamazsa, Berkan Kutlu'yu takas olarak gönderecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edilecek. Emre Belözoğlu'nun kulübünün bu teklife nasıl yaklaşacağı ise merakla bekleniyor.