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    • Spor
    • 02.08.2022 09:13
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    • 02.08.2022 09:32
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    Galatasaray Berkay Özcan'ı istiyor! Transferde Taylan ve Berkan detayı

    Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündemdeki isimlerden biri de Başakşehir forması giyen Berkay Özcan... Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılılar, orta sahaya bir de yerli isim almak istiyor. Aslan'ın hedefinde ise Başakşehir forması giyen Berkay Özcan var. Transferdeki Taylan ve Berkan detayı da dikkat çekiyor. İşte transferin detayları...

    Taylan gidiyor Berkay geliyor!

    Transferde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, bir isme daha imza attırmaya hazırlanıyor.

    Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un eski öğrencisi Berkay Özcan için temaslara başladı. Transferi tamamlama planı ise Taylan Antalyalı'yı takasta kullanmak ve bir miktar para ödemek...

    TAYLAN OLMAZSA BERKAN KULLANILACAK

    Spor Arena'nın iddiasına göre Galatasaray bu planından verim alamazsa, Berkan Kutlu'yu takas olarak gönderecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif edilecek. Emre Belözoğlu'nun kulübünün bu teklife nasıl yaklaşacağı ise merakla bekleniyor.

        İddiaya göre Galatasaray, Taylan Antalyalı ile Berkay Özcan'ı takas etme teklifini sözlü olarak iletti. Oyuncu için 6 milyon Euro isteyen Başakşehir ise teklifi reddetti. Sonrasında tekrar teklif yapmaya hazırlanan Aslan, Taylan artı bir miktar para karşılığında transferi tamamlamak istiyor.

        BERKAY SICAK BAKIYOR
        Önümüzdeki günlerde oyuncunun transferi ile alakalı önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Mesut Özil'in transferi sonrasında 10 numaralı formasını yıldız futbolcuya teslim eden Özcan'ın da Galatasaray'ın teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

        ŞAMPİYONLUKTA BAŞROLDEYDİ
        Orta sahasındaki kaliteyi arttırmak isteyen Galatasaray, oyuncuyu transfer etmek için yoğun bir mesai harcayacak. Sezon açılışına kadar transferi bitirmek isteyen kulübün bu isteğini gerçekleştirmesi için önünde kısa bir süre bulunuyor. Okan Buruk'un Başakşehir ile şampiyonluk yaşadığı sezonda da İstanbul ekibinin kadrosunda bulunan Berkay, takımda kilit rol oynamıştı.
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            Haberler Spor Galatasaray Berkay Özcan'ı istiyor! Transferde Taylan ve Berkan detayı
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