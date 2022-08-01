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    Frederik Mıdtsjö İstanbul’da

    Frederik Mıdtsjö İstanbul’da

    Galatasaray'da transferi adeta yılan hikayesine dönen Frederik Midtsjö konusunda dün müjdeli haber geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın her konuda anlaşmaya vardığı Norveçli yıldızı 4 ve 11 Ağustos'ta oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatmak isteyen AZ Alkmaar'ın inadı kırıldı. Hollanda kulübü, Galatasaray yönetiminin masadan kalkma tehdidi ve Midtsjö'nün kararlı tutumu sonrasında transfere onay verdi. Cimbom, AZ Alkmaar'a 3.5 milyon Euro ödeyecek. Midtsjö'ye ise yıllık 1 milyon Euro garanti ücret verilecek.

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