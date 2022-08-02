Fenerbahçe'nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!
Kalecisi Altay Bayındır'ı yedeklemek isteyen Fenerbahçe, bu mevki için adaylarını üçe indirdi. Sarı lacivertlilerin listesinde ilk sırada Ertuğrul Taşkıran bulunurken, Gökhan Akkan ve Mert Günok da listeye girdi. İşte Fenerbahçe'nin kaleci transferi operasyonundan öne çıkanlar...
02.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 02.08.2022 10:22
Dinamo Kiev karşılaşmasında Altay Bayındır'ın sakatlık geçirmesi ve oyuncunun yedeği olmaması sebebiyle kaleci transferine öncelik veren Fenerbahçe'de, adaylar üçe indi.
İLK HEDEF ERTUĞRUL
Fotomaç'ta yer alan habere göre, gündemdeki en önemli isim Ertuğrul Taşkıran... 32 yaşındaki eldiven için kulübü Kasımpaşa'nın istekleri ise yüksek...
Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Ertuğrul, alt yaş kategorisi döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.