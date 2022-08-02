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Fenerbahçe'nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!

Kalecisi Altay Bayındır'ı yedeklemek isteyen Fenerbahçe, bu mevki için adaylarını üçe indirdi. Sarı lacivertlilerin listesinde ilk sırada Ertuğrul Taşkıran bulunurken, Gökhan Akkan ve Mert Günok da listeye girdi. İşte Fenerbahçe'nin kaleci transferi operasyonundan öne çıkanlar...

02.08.2022 10:20 - Son Güncelleme: 02.08.2022 10:22
Fenerbahçe’nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!

Dinamo Kiev karşılaşmasında Altay Bayındır'ın sakatlık geçirmesi ve oyuncunun yedeği olmaması sebebiyle kaleci transferine öncelik veren Fenerbahçe'de, adaylar üçe indi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!

İLK HEDEF ERTUĞRUL
Fotomaç'ta yer alan habere göre, gündemdeki en önemli isim Ertuğrul Taşkıran... 32 yaşındaki eldiven için kulübü Kasımpaşa'nın istekleri ise yüksek...

Fenerbahçe’nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!

Bu nedenle henüz ortak bir zeminde buluşamayan Fenerbahçe ve Kasımpaşa, pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe’nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!

Futbola Kartalspor altyapısında başlayan Ertuğrul, alt yaş kategorisi döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin kalesine 3 aday! Mert Günok listede!

Sarı lacivertli forma ile 6 karşılaşmaya çıkan Ertuğrul, Kayserispor, Konyaspor, Boluspor gibi kulüplerin formalarını da giymişti.

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