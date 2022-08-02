Fenerbahçe ve Flamengo arasında büyük ses getirecek transfer görüşmesi başladı! Rossi-Pedro takası gündemde





İKİ KULÜP ARASINDA GİRİŞİMLER START ALDI

Flamengo'dan Willian Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan yönetim, şimdi de Pedro dos Santos için girişimlere başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un Flamengo'yu çalıştırdığı dönemde takıma kazandırdığı isimlerden biri olan Pedro için flaş bir iddia gündemi sarstı. İddialara göre Fenerbahçe ve Brezilya kulübü arasında takas görüşmeleri başladı.