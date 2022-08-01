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    • 01.08.2022 16:40
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    • 01.08.2022 17:07
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    Trabzonspor Mertens için yarışta! Hamsik devreye girdi

    Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona moralli başlayacak olan Trabzonspor'da transfer harekatı sürüyor. Bordo mavililer, Napoli'den ayrılacak olan Dries Mertens'i kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Karadeniz ekibinin Slovak yıldızı Marek Hamsik de oyuncuyu ikna etmek için devrede... İşte transferde detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Trabzonspor Mertens için yarışta!

    Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim daha geldi. Bordo-mavililer, İtalyan ekibi Napoli ile yollarını ayıran Belçikalı golcü için sıcak saatler yaşıyor.

    İKİ KULÜPLE YARIŞ VAR

    Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Trabzonspor, Dries Martens transferi için Belçika ekibi Antwerp ve İtalyan temsilcisi Salernitana ile yarış halinde.

    ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL

    Her ne kadar Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı sonrası "Mertens transferi bizim için zor!" dese de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

        HAMSIK DE DEVREDE

        Tecrübeli oyuncu için Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik de devrede… Napoli'den takım arkadaşı olan Hamsik'in Mertens'e Trabzonspor'a gelmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

        "BURASI TAM BİR FUTBOL ŞEHRİ"

        Hamsik'in bu görüşmede, "Gel bizimle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde boy göster. Yeniden o heyecanı yaşa… Trabzonspor taraftarı Napoli taraftarı gibi. Takımlarına müthiş bağlılar. Burası tam bir futbol şehri" dediği belirtildi.

        Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Mertens, 2013 yılından beri Napoli formasını giyiyordu. Kariyerinde 683 maçta 246 gol ve 181 asist yaptı.
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