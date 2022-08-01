Trabzonspor Mertens için yarışta! Hamsik devreye girdi

Trabzonspor hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim daha geldi. Bordo-mavililer, İtalyan ekibi Napoli ile yollarını ayıran Belçikalı golcü için sıcak saatler yaşıyor.
İKİ KULÜPLE YARIŞ VAR
Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Trabzonspor, Dries Martens transferi için Belçika ekibi Antwerp ve İtalyan temsilcisi Salernitana ile yarış halinde.
ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
Her ne kadar Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı sonrası "Mertens transferi bizim için zor!" dese de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.