Fenerbahçe'de ayrılık! Pelkas Hull City'ye doğru

FENER'DEN ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Geçtiğimiz sezon yine Fenerbahçe'den Allahyar Sayyedmanesh'i kiralayan, bu sezon başında ise bonservisini alan Hull City, sarı lacivertlilerden üçüncü transferini yapmaya hazırlanıyor. Daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'den bir oyuncu daha alacaklarını belirten Ilıcalı da transferin ışığını yakmıştı.