Fenerbahçe'de ayrılık! Pelkas Hull City'ye doğru

İngiltere Championship'e 90+3. dakikada aldığı muhtemeşem galibiyetle başlayan Hull City, Fenerbahçe'den transferi Ozan Tufan ve eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'nin golleriyle üç puana uzanmıştı.
BİR İSİM DAHA YOLDA
Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i ve Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'i de transfer eden İngiliz temsilcisi, Süper Lig'den bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
PELKAS HULL CITY YOLCUSU
Skorer'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Slovacko ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edilmeyen Yunan yıldız Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer oluyor.