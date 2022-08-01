Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! Ezgjan Alioski imza için geliyor

Fenerbahçe, defansa bir takviye daha yaptı. Kulübüyle anlaşmaya varılan Makedon sol bek Ezgjan Alioski imza için İstanbul'a geliyor.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Ezgjan Alioski için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin, oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacağı öğrenildi.
EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?
Ezgjan Alioski, 12 Şubat 1992 tarihinde Kuzey Makedonya'nın güneyinde yer alan bir şehir olan Pirlepe'de doğdu. Alioski futbola İsviçre'de başladı.
Young Boys alt yapısında yetişen ve buradan FC Schaffhausen'e kiralanan sol bek oyuncusu ilk transferini de bu kulübe yaptı.
Lugano'da da kiralık forma giydikten sonra bonservisi alındı. 2017-2018 sezonunda ise 2,5 milyon euro ile ilk büyük transferini gerçekleştirerek Leeds United'a imza attı.
Ülkesi Kuzey Makedonya ile 11 Ekim 2013 yılında ilk kez maça çıkan Alioski, Kuzey Makedonya A Milli Takımı'nın formasını 41 kez giydi ve 7 gole imza attı.