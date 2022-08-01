Fenerbahçe yeni transferini duyurdu! Ezgjan Alioski imza için geliyor

Fenerbahçe, defansa bir takviye daha yaptı. Kulübüyle anlaşmaya varılan Makedon sol bek Ezgjan Alioski imza için İstanbul'a geliyor.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımından bedelsiz olarak sarı-lacivertli ekibe katılacak olan Ezgjan Alioski için yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı.