Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Emirhan Topçu sürprizi

Fenerbahçe, hem yurt dışın hem de yurt için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın transferi için çok uğraştığı ancak sonuca varamadağı genç yıldız için harekete geçti. Transferin olumlu yönde ilerlediği ve önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı belirtildi.