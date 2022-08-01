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    • Spor
    • 01.08.2022 12:06
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    • 01.08.2022 12:10
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    Beşiktaş istedi Fenerbahçe alıyor! Emirhan Topçu sürprizi

    Transferde bir yandan gelecek sezonu, bir yandan da gelecek 10 yılı planlayan Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski gözdesi Emirhan Topçu geldi. Çaykur Rizespor forması giyen genç futbolcu için devrede olan sarı lacivertliler, her an imzayı attırabilir. İşte tranfserin tüm detayları...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Beşiktaş istedi Fener alıyor!

    Fenerbahçe, hem yurt dışın hem de yurt için transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın transferi için çok uğraştığı ancak sonuca varamadağı genç yıldız için harekete geçti. Transferin olumlu yönde ilerlediği ve önümüzdeki günlerde sonuçlanacağı belirtildi.

    TRANSFER RAFA KALKMIŞTI
    Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un 21 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu ile anlaşmış ancak kulübü Çaykur Rizespor ile yaşanan ödeme planı konusundaki anlaşmazlık yüzünden transfer rafa kaldırılmıştı.

    Emirhan Topçu'yu transfer edemeyen Beşiktaş da İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un genç yeteneğini kadrosuna katarak stoper rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

        13 KARŞILAŞMADA OYNADI
        Stoper bölgesi dışında, sol bek ve ön liberoda da forma giyen Emirhan, geçen sezon 13 karşılaşmada görev aldı.

        GÖKHAN AKKAN DA İSTENİYOR
        Sarı-lacivertlilerin sözleşmesi 2024 yılında sona erecek genç yıldız için Rizespor'a 1 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Bu arada Fenerbahçe'nin Karadeniz ekibinden sadece Emirhan'ı değil kaleci Gökhan Akkan'ı da istediği belirtildi.

        Fenerbahçe'nin Altay ile rekabete girebilecek bir kaleci arayışında olduğu ve Gökhan Akkan konusunda ısrarının sürdüğü aktarıldı. 27 yaşındaki tecrübeli kalecinin de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2024 yılında bitiyor.

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