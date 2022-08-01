Beşiktaş Kaan Ayhan'ı istiyor! Bir kez daha deneyecekler

Ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz eksik bölgelerini tam olarak takviye edemeyen Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik var. Siyah-beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor.
KAAN AYHAN İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir transfer gündeminde yer alan ancak yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilen Kaan Ayhan için yeniden düğmeye bastı.
YERLİ SIKINTISI VAR
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a gidişinin ardından takımın bir diğer genç ismi Emirhan İlkhan'ı da Torino'ya kaptırmak üzere olan Beşiktaş'ta şu anda büyük bir yerli sıkıntısı baş göstermiş durumda.