Beşiktaş Kaan Ayhan'ı istiyor! Bir kez daha deneyecekler

Ligin başlamasına çok kısa bir süre kalmasına rağmen henüz eksik bölgelerini tam olarak takviye edemeyen Beşiktaş'ta büyük bir hareketlilik var. Siyah-beyazlı yönetim özellikle teknik direktör Valerien Ismael'in ısrarla vurgu yaptığı stoper sıkıntısını çözmek için çaba harcıyor.