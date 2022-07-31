Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu : Ukrayna’dan özür dilemeyeceğiz

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı dün gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dinemo Kiev maçında yapılan Putin tezahüratları ile ilgili olarak "Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz. Bariz bir tahrik var. Ukrayna Büyükelçisi'nin hadsiz söylemleri sonrasında o bizden özür dilemeli. Medyada her konumuza maydonoz olan rakip takım taraftarlarından etkilenmiş olmalısınız." dedi. Bu arada Fenerbahçe Kulübü, Dinamo Kiev maçıyla ilgili UEFA'ya gönderilecek beyannameyi hazırladı. Açıklamada 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağı vurgulandı.







F.BAHÇE'NİN BORCU 6.4 MİLYAR TL

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda denetim kurulu üyesi Mehmet Vodina, mali tablolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Vodina, yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün 31 Mart 2022 itibarıyla 6 milyar 423 milyon TL olduğunu açıkladı. Duyurulan söz konusu borcun 3 milyar 823 milyon TL'si finansal borçlar olduğu 178 milyon TL'sinin ise faiz olarak yer aldığı aktarıldı. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, ise "Bu sezon itibarıyla 5 yıldızımızı formalarımızın dışında her yerde kullanmaya başladık. 5 yıldız, formalarımıza ise 2023-24 sezonundan itibaren dahil olacaktır" dedi.



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