Fenerbahçe başkanı Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü! Transfer, Dinamo Kiev, taraftarlar...

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini belirten Koç, "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz." dedi.
ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Transferde geç kaldıkları yönünde fikir belirtenlere de sert çıkan Ali Koç, "Transferde geç kalmadık! "Yönetim transfer yapmasın! Hoca transfer yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!" Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız." diye konuştu.
Koç, "Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli." ifadelerini kullandı.