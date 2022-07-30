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    • Spor
    • 30.07.2022 15:45
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    • 30.07.2022 16:22
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    Fenerbahçe başkanı Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü! Transfer, Dinamo Kiev, taraftarlar...

    Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenlendi. Başkan Ali Koç, sarı lacivertlilerin transfer gündemine ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaşılan Dinamo Kiev maçında yaşanan gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

    Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü!

    Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna'dan özür dilemeyeceklerini belirten Koç, "Ukrayna'dan Özür dilemeyeceğiz. Dış İşler Sözcüsü ve Büyükelçi'nin bizden özür dilemesi lazım. Herhalde medyadan ve her şeye maydanoz olan rakip takımların sosyal medyadaki paylaşımlarından etkilendiniz. Fenerbahçe'ye hakaret edemezsiniz." dedi.

    ATEŞ PÜSKÜRDÜ

    Transferde geç kaldıkları yönünde fikir belirtenlere de sert çıkan Ali Koç, "Transferde geç kalmadık! "Yönetim transfer yapmasın! Hoca transfer yapsın! Neden hoca transfer yapıyor, yönetim yapsın!" Ağzımızla kuş tutsak bile eleştirileceğiz. Bence doğru yoldayız." diye konuştu.

    Koç, "Bir camia var ki yönetimi, başkanı, kim olursa olsun bizim camiamıza her konuda maydanoz oluyor. Biz, ayrıştırmayı değil, birleştirmeye odaklıyız. Bu ülkeyi ayrıştıran o kadar çok unsur var ki, futbol bunun başında gelmemeli." ifadelerini kullandı.

        TRİBÜNLERİ ELEŞTİRDİ
        Tribünlerin performansından memnun olmadığını ifade eden Koç, "Tribünlerimizin performansında düşüş var. Liverpool gibi hep beraber söyleyeceğimiz bir marşımız olsun. Eskisi gibi maç sonuna kadar tribünde takıma destek veremiyoruz. Bu konudan da çok uzaklaştık. Taraftarımızı eleştirdim ama bir konuda da tebrik ediyorum. 37 bin kombine saniyeler içinde bitti. Bu başka kulüpte yok. Diğer kulüplere bakın, tüm kombineler bitmiş mi? Geçen sezon şampiyonu da dahil." dedi.

        3 TRANSFER YOLDA
        Takıma 3 yeni transferin katılacağını belirten Koç, "Kaleci, sol bek ve santrafor transferi kaldı. Bir de kadroyu boşaltacağız." sözlerini kullandı.

        "KIM MIN-JAE PLANLARI BOZDU"
        Yıldız futbolcu Kim Min-Jae'nin Napoli'ye transferini de değerlendiren Ali Koç, "Kim Min-Jae gelirken önce Fransa'ya, sonra ise Premier Lig'e gitmek istedi. Maaşını son derece hatırı sayılır şekilde arttırmayı kabul ettik. Gitti, geldi ama kafasındaki planı uyguladı. Özel bir oyuncu, özel karakter. Hocanın planlarını bozdu." dedi.

            MESUT'TA KİMYA UYUŞMADI
            Bir diğer yıldız futbolcu Mesut Özil ile yolların ayrılmasına da değinen Fenerbahçe başkanı, "Mesut Özil, Türk olup bu kadar başarı sağlamış, Türk kimliğini çok iyi taşımış, değerlerimize sahip iyi bir Fenerbahçeli. Ama uymadı, olmadı. Şampiyon yapsın diye getirdik, olmadı." sözlerini sarf etti.

            OYUNCULAR TALEP EDİLİYOR
            Takımdaki isimlere önemli talipler olduğunu belirten Koç, "7-8 yabancı oyuncu ayrılacak, 3 yeni oyuncu gelecek. Kadroda tutmak istediğimiz birkaç isme büyük ilgi var. Ekonomik açıdan geri çevrilmeyecek olan var, şampiyonluk hedefimiz doğrultusunda bırakılmayacak olan var." diye konuştu.

            GENÇ TARAFTARLARA DA KIZDI
            Takımı destekleyen genç yaştaki taraftarlara da kıza Koç, "Genç taraftarlarımız, çok çabuk sazan oluyorsunuz. Şu an hocayı bile tartışmayı başladılar. Kaos gitmeye acayip müsait bir camia olduk. Gençler kendini sorgulamalı. Biz bir transferi yapınca yok hile var, yok usulsüzlük var! Bir futbolcuyu başkası istediğinde öve öve bitiremiyorlar. Biz devreye girip o futbolcuyu aldığımızda, o futbolcu kötü oluyor. Her konuya maydanoz olan rakibimiz, bu konulara da maydanoz oluyor." ifadelerini kullandı.

                KIEV MAÇI ŞOK YARATTI
                Dinamo Kiev karşılaşmasına da değinen Koç, "Tekrarını izlediğimde bariz net golümüz verilmedi. Üstüne penaltı kaçırdık. Ben dahil tribündeki kimse eleneceğimizi beklemiyordu. İyi oynadık ama keşke kötü oynasaydık ve biz tur atlasaydık." diye konuştu.

                "İNSANLARIN AĞZINI MI KAPATACAKTIK?"
                Karşılaşmada tribünlerin 'Putin' tezahüratlarına da değinen Koç, "Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bile yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı." dedi.

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                Haberler Spor Fenerbahçe başkanı Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü! Transfer, Dinamo Kiev, taraftarlar...
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