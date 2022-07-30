Fenerbahçe başkanı Ali Koç açtı ağzını yumdu gözünü! Transfer, Dinamo Kiev, taraftarlar...

KIEV MAÇI ŞOK YARATTI

Dinamo Kiev karşılaşmasına da değinen Koç, "Tekrarını izlediğimde bariz net golümüz verilmedi. Üstüne penaltı kaçırdık. Ben dahil tribündeki kimse eleneceğimizi beklemiyordu. İyi oynadık ama keşke kötü oynasaydık ve biz tur atlasaydık." diye konuştu.

"İNSANLARIN AĞZINI MI KAPATACAKTIK?"

Karşılaşmada tribünlerin 'Putin' tezahüratlarına da değinen Koç, "Fenerbahçe kimliğinden çok uzak bir tezahürattı. Ne yapacaktık? İnsanların ağzını mı kapatacaktık? Neden oldu o tepki. Türkiye'de bir takımda daha önce oynayan bir kaleci, eski kulübünün simgesini yaparak kulübünü gerdi. Golden sonra kulübeden çıktı ve hareket yaptı. Golü atan da yaptı. Bariz bir tahrik var, yine de bu söylem bile yakışmadı. Lucescu'ya teşekkür ederim, oyuncuyu yanına çağırdı ve bağırdı." dedi.