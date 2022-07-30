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    • Spor
    • 30.07.2022 21:13
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    • 30.07.2022 21:15
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    Liverpool Manchester City'yi devirerek kupayı aldı! Haaland sessiz

    İngiltere Community Shield mücadelesinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Liverpool, kupanın sahibi oldu. City tarafında yeni transfer Haaland sessiz kalırken, Liverpool'un yeni golcüsü Darwin Nunez golünü buldu. İşte detaylar...

    Haaland sustu, Liverpool coştu!

    İngiltere Community Shield karşılaşmasında mücadelesinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

    King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool'un gollerini Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Darwin Nunez kaydetti.

    100. KUPA LIVERPOOL'UN
    Merseyside ekibi Liverpool, bu şampiyonlukla birlikte tarihin 100. Community Shield maçını kazanan takım olarak tarihe geçti.

    Son Community Shield kupasını 2006'da kazanan Liverpool, bu kupayı 16. kez müzesine götürmüş oldu.

        GOL MAKİNESİ SESSİZ
        Maç içerisinde kaçırdığı pozisyonlarla dikkat çeken Haaland, karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Liverpool'un yeni yıldızı Darwin Nunez ise ilk karşılaşmasında golünü attı ve geleceğe dair pozitif sinyaller verdi.

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