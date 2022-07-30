Liverpool Manchester City'yi devirerek kupayı aldı! Haaland sessiz

İngiltere Community Shield karşılaşmasında mücadelesinde Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Liverpool, mücadeleyi 3-1 kazandı ve kupanın sahibi oldu.
King Power Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool'un gollerini Alexander-Arnold, Mohamed Salah ve Darwin Nunez kaydetti.
100. KUPA LIVERPOOL'UN
Merseyside ekibi Liverpool, bu şampiyonlukla birlikte tarihin 100. Community Shield maçını kazanan takım olarak tarihe geçti.
Son Community Shield kupasını 2006'da kazanan Liverpool, bu kupayı 16. kez müzesine götürmüş oldu.