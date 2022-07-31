Fenerbahçe'nin sol bek alternatifi: Biyonik adam Ezgjan Alioski

Kanarya'nın Ferdi Kadıoğlu'nun yükünü azaltması için transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Alioski, istikrarı ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, transfermarkt verilerine göre hiçbir ciddi sakatlık yaşamadı.
18 yaşından beri futbol kariyerini sürdüren Alioski, 424 karşılaşmada forma giydi ve 61 gol kaydetti. 55 de asiste imza attı. İsviçre takımlarından FC Schaffhausen, Lugano ve Leeds United'ta forma giyen yıldız oyuncunun sürekliliği ve istikrarı övgüye değer…
Geçen sezon Al Ahli formasıyla 30 maçta 2691 dakika süre alan Alioski, 6 gol ve 9 asistlik performansıyla 15 gole katkıda bulundu.