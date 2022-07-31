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    • Spor
    • 31.07.2022 12:10
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    • 31.07.2022 12:41
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    Fenerbahçe'nin sol bek alternatifi: Biyonik adam Ezgjan Alioski

    Fenerbahçe’de önümüzdeki hafta bir hayli hareketli geçeceğe benziyor… Sarı-Lacivertliler’in başkanı Ali Koç önceki gün yaptığı açıklamada takıma sol bek, kaleci ve santrfor takviyesi yapacaklarını açıkladı. Fenerbahçe’nin sol kanat için düşündüğü isimlerin başında ise Ezgjan Alioski geliyor. Yönetim, Kuzey Makedonyalı tecrübeli oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor. Alioski ile büyük oranda anlaşma sağlayan Sarı-Lacivertliler, Al Ahli ile küçük pürüzleri gidermek için yoğun mesai harcıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | F.Bahçe’nin isteği biyonik adam

    Kanarya'nın Ferdi Kadıoğlu'nun yükünü azaltması için transfer etmek istediği sol kanat oyuncusu Alioski, istikrarı ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. 30 yaşındaki futbolcu, transfermarkt verilerine göre hiçbir ciddi sakatlık yaşamadı.

    18 yaşından beri futbol kariyerini sürdüren Alioski, 424 karşılaşmada forma giydi ve 61 gol kaydetti. 55 de asiste imza attı. İsviçre takımlarından FC Schaffhausen, Lugano ve Leeds United'ta forma giyen yıldız oyuncunun sürekliliği ve istikrarı övgüye değer…

    Geçen sezon Al Ahli formasıyla 30 maçta 2691 dakika süre alan Alioski, 6 gol ve 9 asistlik performansıyla 15 gole katkıda bulundu.
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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin sol bek alternatifi: Biyonik adam Ezgjan Alioski
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