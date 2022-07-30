William Carvalho heyecanlandırdı! Galatasaray'ın paylaşımında görüldü

Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona hazırlanan ve transferde çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'ın gündemindeki William Carvalho'dan taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.
Portekizli yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı beğendi. Taraftarlar bu hamlenin transferin tamamlanması sonucunda olduğunu düşünmeye başladı.
Transfer döneminin başlarında Fenerbahçe'nin de gündemine giren orta saha oyuncusunun süreci uzadığı için sarı lacivertliler Brezilya'dan Willian Arao'yu transfer etmişti.