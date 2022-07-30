William Carvalho heyecanlandırdı! Galatasaray'ın paylaşımında görüldü

2018 yılında 16 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen William Carvalho, Real Betis forması ile 379 karşılaşmaya çıktı. Carvalho, bu maçlarda 20 gol ve 26 asist ile oynadı. Angola asıllı Portekizli'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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