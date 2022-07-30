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    • Spor
    • 30.07.2022 18:12
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    • 30.07.2022 18:34
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    William Carvalho heyecanlandırdı! Galatasaray'ın paylaşımında görüldü

    Gelecek sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya Sergio Oliveira'yı kazandıran sarı kırmızılılar, oyuncunun yanına bir orta saha daha kazandırmak istiyor. Gündemdeki en önemli isimlerden biri olan William Carvalho'dan taraftarı heyecanlandıran bir hamle yaptı. İşte detaylar...

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    Okan Buruk yönetiminde gelecek sezona hazırlanan ve transferde çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray'ın gündemindeki William Carvalho'dan taraftarı heyecanlandıran bir hamle geldi.

    Portekizli yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı beğendi. Taraftarlar bu hamlenin transferin tamamlanması sonucunda olduğunu düşünmeye başladı.

    Transfer döneminin başlarında Fenerbahçe'nin de gündemine giren orta saha oyuncusunun süreci uzadığı için sarı lacivertliler Brezilya'dan Willian Arao'yu transfer etmişti.
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        Haberler Spor William Carvalho heyecanlandırdı! Galatasaray'ın paylaşımında görüldü
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