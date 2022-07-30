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    • Spor
    • 30.07.2022 17:40
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    • 30.07.2022 17:54
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    Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması!

    Son dönemlerde transferde adı Torino ile anılan genç yıldızın kulübü Beşiktaş, spekülasyonlarla alakalı bir açıklama yayınladı. Siyah beyazlılar, transfer teklifinin geldiğini doğruladı. İşte detaylar...

    Beşiktaş’tan Emirhan İlkhan açıklaması! Teklif alındı

    Son dönemlerde adı Torino ile anılan Emirhan İlkhan hakkında bir açıklama yayınladı.

    Yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

    Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

        Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

        Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş'a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

        Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park'a sezon açılış maçımıza bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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