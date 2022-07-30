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    • Spor
    • 30.07.2022 19:16
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    • 30.07.2022 19:21
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    Hull City galibiyetle, Ozan Tufan golle başladı! Eski Galatasaraylı da maçı boş geçmedi

    İngiltere Championship ilk hafta karşılaşmasında Hull City ile Bristol City karşı karşıya geldi. 90+3. dakikada eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'nin attığı golle 3 puanı kazanan Arveladze'nin öğrencileri, lige galibiyetle başlamış oldu. Bir gol de Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan'dan geldi. Peki Ozan Tufan ne kadar süre oynadı? İşte maça dair detaylar...

    takvim.com.tr
    Ozan Tufan’dan gollü başlangıç!

    İngiltere Championship'in ilk hafta karşılaşmasında Hull City ile Bristol City karşı karşıya geldi. Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Hull City, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    OZAN'DAN İLK MAÇTA GOL
    Hull City'ye galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve eski GalatasarayJean Michael Seri kaydetti.

    Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City'de Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Sayyedmanesh ilk 11'de mücadeleye başlarken, Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Benjamin Tetteh 64. dakikada oyuna girdi.

        PUAN 90+3'TE GELDİ
        Karşılaşmanın ilk yarısında geriye düşen Hull City, 72. dakikada Ozan Tufan'ın penaltı golü ve 90+3. dakikada Jean Michael Seri'nin golleriyle üç puanı kopardı. Tribünler, uzatma dakikalarında gelen golün ardından büyük sevinç yaşadı.

        DOĞUKAN SİNİK OYNAMADI
        Ozan Tufan, gol attıktan 1 dakika sonra oyundan alınırken, Antalyaspor'dan transfer edilen Doğukan Sinik karşılaşmada forma giymedi.

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        Haberler Spor Hull City galibiyetle, Ozan Tufan golle başladı! Eski Galatasaraylı da maçı boş geçmedi
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