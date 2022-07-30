Hull City galibiyetle, Ozan Tufan golle başladı! Eski Galatasaraylı da maçı boş geçmedi

İngiltere Championship'in ilk hafta karşılaşmasında Hull City ile Bristol City karşı karşıya geldi. Süper Lig'den yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Hull City, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
OZAN'DAN İLK MAÇTA GOL
Hull City'ye galibiyeti getiren golleri Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve eski Galatasaraylı Jean Michael Seri kaydetti.
Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Hull City'de Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Sayyedmanesh ilk 11'de mücadeleye başlarken, Yeni Malatyaspor'dan transfer edilen Benjamin Tetteh 64. dakikada oyuna girdi.