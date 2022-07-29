Cimbom'a kötü haber! Sevilla bu kez Nelsson'u istiyor

Savunmanın en önemli ismi Marcao'yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray stoper bölgesine transfer arayışlarını sürdürüyor.
Ancak İspanya'dan sarı-kırmızılıların moralini bozacak bir haber geldi. Savunmasını takviye etmeyi planlayan Galatasaray bir önemli ismini daha kaybedebilir.
KOUNDE BARCELONA'YA NELSSON SEVILLA'YA
İspanyol basınına göre defansın kilit oyuncusu Jules Kounde'yi Barcelona'ya satan Sevilla stoper transferi için düğmeye bastı. Sevilla'nın listesinde Galatasaray'dan Victor Nelsson da bulunuyor.