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    • Spor
    • 29.07.2022 12:40
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    • 29.07.2022 13:00
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    Cimbom'a kötü haber! Sevilla bu kez Nelsson'u istiyor

    Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, sarı kırmızılılardan bir ismi daha radarına aldı. İspanyol ekibi, Marcao ile üst seviyede uyum sağlayan Victor Nelsson'u da transfer etmek istiyor. Kounde'yi Barcelona'ya gönderen Sevilla, yerini Nelsson ile doldurmak istiyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’a kötü haber!

    Savunmanın en önemli ismi Marcao'yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro'ya Sevilla'ya satan Galatasaray stoper bölgesine transfer arayışlarını sürdürüyor.


    Ancak İspanya'dan sarı-kırmızılıların moralini bozacak bir haber geldi. Savunmasını takviye etmeyi planlayan Galatasaray bir önemli ismini daha kaybedebilir.

    KOUNDE BARCELONA'YA NELSSON SEVILLA'YA
    İspanyol basınına göre defansın kilit oyuncusu Jules Kounde'yi Barcelona'ya satan Sevilla stoper transferi için düğmeye bastı. Sevilla'nın listesinde Galatasaray'dan Victor Nelsson da bulunuyor.

        MARCAO İLE UYUMU ETKİLEDİ

        Sevilla'nın Sportif Direktörü Monchi'nin Marcao ve Nelsson'un Galatasaray'daki uyumundan çok etkilendiği ve Danimarkalı yıldız için önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.


        Marcao'yu kaybeden sarı-kırmızılı yönetimin, Nelsson'un gidişine kesinlikle çok soğuk baktığı ancak iyi bir teklif gelmesi halinde işlerin değişebileceği öğrenildi.


        Geçtiğimiz sezon başında 7 milyon Euro karşılığında Kopenhag'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'ın kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı da gelen bilgiler arasında.

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