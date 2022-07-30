Son dakika: Fenerbahçe Dinamo Kiev maçındaki olaylar hakkında açıklama yayınladı! UEFA'ya beyanname verildi

Türkiye Futbol Federasyonu'na hitaben yazılan ve federasyon aracılığıyla UEFA'ya gönderilecek olan beyannamede; Kulübümüzün, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı ilk gün olan 24 Şubat 2022'den bu yana kurumsal olarak aldığı pozisyon ve bugüne kadar gelen süreçte yaptıkları ayrıntılı bir şekilde somut gerçeklerle ortaya kondu.

Beyannamede, Kulübümüzün maçtan bir gün sonra yayımladığı resmi açıklamada vurguladığı gibi, söz konusu söylemin kesin bir dille reddedildiğinin, markamızın değerleriyle ve bugüne kadar toplumsal ve insani konulardaki refleksleriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığının tekrar altı çizilirken; savaş mağduru masum insanlara ve çocuklara dikkat çekmek, konuya dair farkındalık yaratmak ve maddi-manevi destek sağlayabilmek amacıyla 19 Nisan'da Shakhtar Donetsk kulübü ile oynanan 'Barış için futbol' temalı dostluk maçı, Kulübümüzün kurumsal tutumunun en net örneği olarak gösterildi.

Kulübümüz, 120 dakikalık bir müsabakada tribünlerin bir bölümünden yükselen 20 saniyelik bir söylemden siyasi bir tutum anlamı çıkarılamayacağını, kulübün tüzel kişi olarak sorumlu tutulmasının kesinlikle adil olmayacağını vurguladı.