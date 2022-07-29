Victor Guzman transferi için Feyenoord'un masadan kalkmasıyla artık tek aday Beşiktaş





YOLUNU GÖZLÜYOR

Masada mecvut durumda sadece Beşiktaş kalırken, Kartal bu transferi bitirmek için yoğun şekilde çalışıyor. Siyah-Beyazlıların 20 yaşındaki futbolcu için kulübüne resmi teklifi ilettiği iddia edildi. Hazırlık maçlarında savunmadaki hatalardan dolayı stoper transferinin bir an önce sonuçlanmasını isteyen Fransız teknik direktör Valerien Ismael de gelişmeleri yakından takip ediyor.