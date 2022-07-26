Stoper arayan Beşiktaş rotasını Meksika'ya çevirdi! Yeni hedef Victor Guzman





ÇOK GENÇ BİR SAVUNMACI

Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Yönetim, Club Tijuana formasını giyen Victor Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı. Alınan bilgilere göre Siyah-Beyazlılar şu anda hem 20 yaşındaki stoper hem de kulübü Club Tijuana görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Club Tijuana formasıyla 24 maçta oynayan Guzman 1889 dakika sahada kalmıştı.