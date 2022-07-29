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    Kanarya 8. transferini yaptı! Brezilyalı stoper Luan Peres'i renklerine bağladı

    Bugün resmi imzayı atacak olan Luan Peres’le 3 yıllık sözleşme imzalanacak ve bonuslarla beraber toplam 4.5 milyon Euro maaş ödenecek. Tecrübeli yıldız; Arao, Lincoln, Gustavo ve Joao Pedro’dan sonra Fenerbahçe’nin 5. Brezilyalı transferi olacak.

    Luan Peres de Fenerli oldu

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turun rövanşında Kadıköy'de Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak elenen Fenerbahçe transferlere devam ediyor. Sarı- Lacivertliler, Marsilya formasını giyen Luan Peres'in transferinde mutlu sona ulaştı.



    SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR
    Fransız kulübü ile 5 milyon Euro ve bonus maddeleri üzerinde anlaşmaya varan yönetim bugün 28 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Luan Peres'e yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi. Savunmanın ortasında ve sol bek bölgesinde görev yapabilen Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin bu sezonki 4. Brezilyalı tranfseri oldu. Sarı-Lacivertliler daha önce de Willian Arao, Lincoln Henrique ve Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla tam 50 resmi maçta görev yapan Luan Peres takımına 3 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon başında 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Fransız ekibine transfer olan tecrübeli yıldız, teknik direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesi ve oyun sisteminin değişmesi sonrası gözden düştü.



    DEĞERİ 7 MİLYON EURO
    Daha önce Avrupa'da Club Brugge formasını da giyen Luan Peres 1.90 boyunda. Transfermarkt'a göre piyasa değeri 7 milyon Euro olan Brezilyalı futbolcunun Marsilya 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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    Haberler Spor Kanarya 8. transferini yaptı! Brezilyalı stoper Luan Peres'i renklerine bağladı
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