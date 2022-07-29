Kanarya 8. transferini yaptı! Brezilyalı stoper Luan Peres'i renklerine bağladı





SOL BEKTE DE OYNAYABİLİYOR

Fransız kulübü ile 5 milyon Euro ve bonus maddeleri üzerinde anlaşmaya varan yönetim bugün 28 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Luan Peres'e yıllık 1.5 milyon Euro garanti ücret ödeneceği öğrenildi. Savunmanın ortasında ve sol bek bölgesinde görev yapabilen Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'nin bu sezonki 4. Brezilyalı tranfseri oldu. Sarı-Lacivertliler daha önce de Willian Arao, Lincoln Henrique ve Joao Pedro'yu kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla tam 50 resmi maçta görev yapan Luan Peres takımına 3 asistlik katkı verdi. Geçtiğimiz sezon başında 4.5 milyon Euro karşılığında Santos'tan Fransız ekibine transfer olan tecrübeli yıldız, teknik direktörlüğe Igor Tudor'un gelmesi ve oyun sisteminin değişmesi sonrası gözden düştü.