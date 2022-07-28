Fenerbahçe Luan Peres transferini KAP'a bildirdi

GUSTAVO HENRIQUE'DEN SONRA İKİNCİ

Stoperde Kim Min-Jae'yi Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında gönderen sarı lacivertliler, ilk olarak Brezilya'dan Gustavo Henrique'yi transfer etmişti. Fenerbahçe, Kim'in ayrılığı sonrasında ikinci stoper hamlesini Luan Peres ile yapmış oldu.