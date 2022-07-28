Fenerbahçe Luan Peres transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Kulüpten KAP'a tapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Yıldız futbolcunun akşam saatlerinde Türkiye'de olması, sonrasında ise sağlık kontrollerinden geçerek sarı lacivertliler ile sözleşmeye imza atması bekleniyor.