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    • Spor
    • 28.07.2022 17:09
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    • 28.07.2022 17:31
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    Fenerbahçe Luan Peres transferini KAP'a bildirdi

    Kim Min-Jae'yi Napoli'ye gönderen Fenerbahçe, Gustavo Henrique'den sonra bir transfer hamlesi daha yaptı. Sarı lacivertliler, Marsilya forması giyen Luan Peres ile transfer görüşmelerine başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. İşte detaylar...

    Fenerbahçe transferi KAP’a bildirdi

    Fenerbahçe, kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Sarı-lacivertliler, Marsilya'nın Brezilyalı stoperi Luan Peres'le görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Kulüpten KAP'a tapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Luan Peres Petroni'nin transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Olympique Marseille ile görüşmelere başlanmıştır.

    Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

    Yıldız futbolcunun akşam saatlerinde Türkiye'de olması, sonrasında ise sağlık kontrollerinden geçerek sarı lacivertliler ile sözleşmeye imza atması bekleniyor.

        GUSTAVO HENRIQUE'DEN SONRA İKİNCİ
        Stoperde Kim Min-Jae'yi Napoli'ye 18 milyon Euro karşılığında gönderen sarı lacivertliler, ilk olarak Brezilya'dan Gustavo Henrique'yi transfer etmişti. Fenerbahçe, Kim'in ayrılığı sonrasında ikinci stoper hamlesini Luan Peres ile yapmış oldu.

        BERABER OYNADILAR
        Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Luan Peres ve Gustavo Henrique, daha önce Santos forması ile savunma hattında ikili oluşturmuştu.

        SOL AYAKLI STOPER
        Geçen sezon başında Brezilya'dan Marsilya'ya transfer olan Peres, Fransız ekibi ile 50 karşılaşmaya çıktı. Oyuncu bu maçların 22'sinde sol bek olarak oynarken, 28'inde stoper pozisyonunda görev almıştı.
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