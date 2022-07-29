Galatasaray'ın zor hedefi Lucas Torreira! Temaslar sürüyor



Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı. Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferlerde ilerleme kaydedilememişti. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından sarı-kırmızılıların düğmeye bastığı öğrenildi.