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    • Spor
    • 29.07.2022 15:09
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    • 29.07.2022 15:42
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    Galatasaray'ın zor hedefi Lucas Torreira! Temaslar sürüyor

    Orta saha mevkisine Sergio Oliveira'yı katan ve bir orta saha oyuncusunu daha kadrosuna kazandırmak isteyen Galatasaray'da hedef Florian Grillitsch'ti. Oyuncunun pazarlık sürecinin medyaya yansıması sonrasında sarı kırmızılılar, Arsenal'in oyuncusu olan Lucas Torreira ile anlaşma sağlamak üzere... İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | İşte Cimbom’un zor hedefi!

    Ligin başlamasına 1 hafta kala 6 numara transferine henüz noktayı koyamayan Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda. Florian Grillitsch'le pazarlıkların medyaya sızmasının ardından sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar şu anda temasları çok gizli bir şekilde sürdürüyor.

    ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
    Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'yi gündemine almış durumda.


    Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı. Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferlerde ilerleme kaydedilememişti. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından sarı-kırmızılıların düğmeye bastığı öğrenildi.

        VALENCIA DA DEVREDE

        İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Valencia da Lucas Torreira ile çok yakından ilgileniyor.

        MALİYET SIKINTI YARATABİLİR

        Arsenal ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın kiralanması mümkün gözükmüyor. Bu nedenle transferin olası maliyetinin Galatasaray yönetimini sıkıntıya sokabileceği ifade ediliyor.


        2018 yılında 28 milyon Euro karşılığında Sampdoria'dan Arsenal'e transfer olan Torreira geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık geçirdi. Yıldız futbolcu Serie A'da 31 maça çıkarken 5 gol ve 2 asistlik oldukça başarılı bir performans sergiledi.

        SAVAŞÇILIĞI DİKKAT ÇEKİYOR

        1,66 boyundaki orta saha oyuncusu, saha içindeki savaşçı tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yıldız futbolcunun transfer değeri 55 milyon Euro'ya kadar yükselmişti.

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