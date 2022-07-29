Galatasaray'ın zor hedefi Lucas Torreira! Temaslar sürüyor

Ligin başlamasına 1 hafta kala 6 numara transferine henüz noktayı koyamayan Galatasaray'da çalışmalar hız kazanmış durumda. Florian Grillitsch'le pazarlıkların medyaya sızmasının ardından sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar şu anda temasları çok gizli bir şekilde sürdürüyor.
ARTETA TAKIMDA DÜŞÜNMÜYOR
Ancak takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre yönetim, Arsenal formasını giyen Lucas Torreira'yi gündemine almış durumda.
Yönetim ilk göreve geldiğinde de Uruguaylı yıldızın ismi Galatasaray ile anılmıştı. Ancak o dönem Torreira'nın Arsenal'deki durumu belirsiz olduğu için transferlerde ilerleme kaydedilememişti. İngiliz ekibinde teknik direktör Mikel Arteta'nın 26 yaşındaki futbolcuyu hiçbir hazırlık maçında oynatmaması ve tamamen gözden çıkarmasının ardından sarı-kırmızılıların düğmeye bastığı öğrenildi.