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    • Spor
    • 29.07.2022 13:38
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    • 29.07.2022 13:46
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    Formula 1'de sıradaki durak Macaristan

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Macaristan'da düzenlenecek. Pilotların birincilik için kıyasıya bir rekabete gireceği yarış, 31 Temmuz tarihinde başlayacak. Yarışa doğru yaklaşılırken, Max Verstappen 233 puanla klasmanda ilk sırada yer alıyor. İşte detaylar...

    AA
    Formula 1’de Macaristan heyecanı!

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı, Macaristan'da düzenlenecek.

    Başkent Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 31 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

    Bu sezonki yarışlarda şu ana kadar Max Verstappen (Red Bull) 7, Charles Leclerc (Ferrari) 3, Sergio Perez (Red Bull) ve Carlos Sainz (Ferrari) ise birer yarış galibiyeti elde etti.

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