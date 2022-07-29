Belçika'dan flaş Frey iddiası! Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a

KENDİNİ BULDU

Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Michael Frey, Belçika'da tam anlamıyla kendini buldu. 2021-22'de ligde çıktığı 33 maçta 22 gol, 4 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Frey, yeni sezona da bomba gibi girdi.