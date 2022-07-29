Belçika'dan flaş Frey iddiası! Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a

Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan ve Haris Seferovic'i Benfica'dan kiralayan Galatasaray bir başka santrfor transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar için Belçika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
SÜRPRİZ İDDİA
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michael Frey'in peşinde olduğu iddia edildi. Voetball'ın haberine göre Galatasaray, hayal kırıklığıyla sona eren geçen sezonun ardından yeniden toparlanmak istiyor. Bu doğrultuda Michael Frey'in transferi için mali şartlar soruldu.
KENDİNİ BULDU
Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Michael Frey, Belçika'da tam anlamıyla kendini buldu. 2021-22'de ligde çıktığı 33 maçta 22 gol, 4 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Frey, yeni sezona da bomba gibi girdi.