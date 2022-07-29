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    • Spor
    • 29.07.2022 11:22
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    • 29.07.2022 11:55
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    Belçika'dan flaş Frey iddiası! Eski Fenerbahçeli Galatasaray'a

    Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Sergio Oliveira, Abdülkerim bardakçı, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Haris Seferovic gibi isimleri kadrosuna katan Cimbom’da golcü arayışları sürüyor... Gündeme ise sürpriz bir isim geldi. Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olan Michael Frey, Galatasaray'a doğru gidiyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Belçika’dan flaş Frey iddiası

    Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiralayan ve Haris Seferovic'i Benfica'dan kiralayan Galatasaray bir başka santrfor transferi için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar için Belçika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

    SÜRPRİZ İDDİA

    Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin eski golcüsü Michael Frey'in peşinde olduğu iddia edildi. Voetball'ın haberine göre Galatasaray, hayal kırıklığıyla sona eren geçen sezonun ardından yeniden toparlanmak istiyor. Bu doğrultuda Michael Frey'in transferi için mali şartlar soruldu.

    KENDİNİ BULDU

    Fenerbahçe'de beklentilerin oldukça uzağında kalan Michael Frey, Belçika'da tam anlamıyla kendini buldu. 2021-22'de ligde çıktığı 33 maçta 22 gol, 4 asistlik müthiş bir istatistik yakalayan Frey, yeni sezona da bomba gibi girdi.

        YİNE ŞAŞIRTTI

        Frey, Royal Antwerp formasıyla yeni sezonun ilk maçında adeta şov yaptı. Takımının 2 golünü birden atan Michael Frey Türk futbolseverleri bir kez daha şaşırtmayı başardı.

        Sarı-lacivertlilerin 2018-2019 sezonunda 2,6 milyon Euro'ya transfer ettiği Michael Frey, bekleneni verememişti. Taraftarlar tarafından ciddi şekilde eleştirilen Michael Frey, geçtiğimiz sezon başında 2 milyon Euro'ya Antwerp'e satılmıştı. 28 yaşındaki İsviçreli santrforun 2024 yılına kadar Antwerp ile sözleşmesi bulunuyor.

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