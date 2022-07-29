Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 29.07.2022 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.07.2022 15:54
    ABONE OL

    Beşiktaş'tan Valerien Ismael açıklaması

    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in takımdan ayrılacağına yönelik çıkan iddialar gündeme bomba gibi düşmüştü. Siyah beyazlılar, resmi sitesi üzerinden Ismael'in durumu hakkında bir açıklama yayınladı. İşte o detaylar...

    Beşiktaş’tan Ismael açıklaması

    Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in kulüpteki geleceği hakkında çıkan spekülasyonlara dair bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Valerien Ismael'in arkasında olunduğu mesajı verildi.

    Resmi siteden yapılan açıklamada yer alan mesaj şu şekilde:

    "Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismaël'le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır.

    Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

    Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor;

    Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor;

    Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İstanbul’da PKK operasyonu! HDP’li başkan da gözaltında
    Haberler Spor Beşiktaş'tan Valerien Ismael açıklaması
        SON DAKİKA