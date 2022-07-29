Beşiktaş'tan Valerien Ismael açıklaması

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in kulüpteki geleceği hakkında çıkan spekülasyonlara dair bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Valerien Ismael'in arkasında olunduğu mesajı verildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada yer alan mesaj şu şekilde:

"Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismaël'le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël'le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor;

Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor;

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz."