Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Evander'i renklerine bağlaması an meselesi





ARTIK UFAK PÜRÜZLER KALDI

Danimarka kulübünün Galatasaray'ın bonuslarla beraber 7 milyon Euro'luk teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda ödeme planları bazı detaylar üzerinde son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Evander'in en geç pazar gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor. Şu anda bir sakatlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve en geç 10 gün içinde takımla çalışmalara başlayabileceği de gelen bilgiler arasında. 2019 yılından bu yana Midtjylland formasını giyen Evander Ferreira 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.