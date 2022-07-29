Galatasaray'ın her konuda anlaştığı Evander'i renklerine bağlaması an meselesi

Ve Cimbom 10'a kavuşuyor... Sarı-Kırmızılılar çok uzun süredir peşinde olduğu Evander Ferreira'nın transferinde artık mutlu sona çok yaklaştı. Yaklaşık 15 gün önce Brezilyalı 10 numara ile her konuda anlaşan yönetim dün Midtjylland ile yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşmayı sağladı.
ARTIK UFAK PÜRÜZLER KALDI
Danimarka kulübünün Galatasaray'ın bonuslarla beraber 7 milyon Euro'luk teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda ödeme planları bazı detaylar üzerinde son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Evander'in en geç pazar gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor. Şu anda bir sakatlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve en geç 10 gün içinde takımla çalışmalara başlayabileceği de gelen bilgiler arasında. 2019 yılından bu yana Midtjylland formasını giyen Evander Ferreira 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.
SORUNLARA İLAÇ OLACAK
Geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi'nde 29 maçta 12 gol atıp 7 asist yapan Sambacı yüksek oyun zekası ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Evander, Galatasaray'ın orta alanda yaşadığı yaratıcılık sıkıntısını çözebilecek bir futbolcu.