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    • Spor
    • 28.07.2022 18:18
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    • 28.07.2022 18:29
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    Galatasaray 10 numarasına kavuşuyor! Evander'in imzası an meselesi

    Transferde yaptığı hamlelerle dikkatleri üzerine çeken ve gelecek sezonda şampiyon olma hedefi bulunan Galatasaray'da, 10 numara mevkisine yapılacak transferde sona doğru geliniyor. Sarı kırmızılılar, Midtjylland forması giyen Evander Ferreira ile büyük oranda anlaşma sağlarken, transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom 10’a kavuşuyor

    Sarı-kırmızılılar uzun süredir peşinde olduğu Evander Ferreira'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Yaklaşık 15 gün önce Brezilyalı 10 numara ile anlaşan yönetim dün Midtjylland ile yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşmayı sağladı.


    UFAK PÜRÜZLER KALDI
    Danimarka kulübünün Galatasaray'ın bonuslarla beraber 7 milyon Euro'luk teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda ödeme planları bazı detaylar üzerinde son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Evander'in en geç pazar gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor.

    Şu anda bir sakatlığı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun durumunun ciddi olmadığı ve en geç 10 gün içinde takımla çalışmalara başlayabileceği de gelen bilgiler arasında. 2019 yılından bu yana Midtjylland formasını giyen Evander Ferreira 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapıyor.


        SORUNLARA İLAÇ OLACAK
        Geçtiğimiz sezon ligde 29 maçta 12 gol atıp 7 asist yapan Sambacı yüksek oyun zekası ve top tekniği ile ön plana çıkıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Evander, Galatasaray'ın orta alanda yaşadığı yaratıcılık sıkıntısını çözebilecek bir futbolcu.

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