Galatasaray 10 numarasına kavuşuyor! Evander'in imzası an meselesi



UFAK PÜRÜZLER KALDI

Danimarka kulübünün Galatasaray'ın bonuslarla beraber 7 milyon Euro'luk teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda ödeme planları bazı detaylar üzerinde son görüşmelerin yapıldığı öğrenildi. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda Evander'in en geç pazar gününe kadar İstanbul'da olması bekleniyor.