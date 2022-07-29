Fener'de kriz kapıda! Sarı-Lacivertliler 7 yabancı isimle yollarını ayırmak zorunda





ÖNCE EVİMİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEYECEĞİZ!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Transferin sonuna geldik. Çok iyi çalıştık ve yol aldık. Belki 1-2 transfer gerekebilecek ama sonuçlarına cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra bakacağız" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istediklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, şunları kaydetti: "Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor diye bir laf vardır. Bunlar yapılmalı ama tatlı cadı gibi burnunuzu oynatarak bunların olmayacağını bilmemiz lazım. Hedef doğru ama bunların gerçekleşebilmesi için el birliği gerekiyor. Söylemeyle bu işler olmuyor. Yapılması lazım. Ama uzun zaman içinde yapmak lazım. Bankalara, bize verdiği destekler için her zaman teşekkür ettik. Çok zor günlerde o bankalar sayesinde ayakta kaldık. Önce evimizin önünü temizleyeceğiz ve sonra bankalardan izin isteyeceğiz"