Fener'de kriz kapıda! Sarı-Lacivertliler 7 yabancı isimle yollarını ayırmak zorunda

Fenerbahçe'de büyük bir kriz kapıya dayandı. Dün gelen Luan Peres hamlesiyle beraber Sarı-Lacivertliler'in yabancı sayısı 21'e yükseldi. Yönetimin transfer döneminin sonuna kadar tam 7 isimle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Ally Samatta, Mergim Berisha, Max Meyer, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Marcel Tisserand ve Filip Novak'la kesin olarak yollar ayrılacak. Ayrıca yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin ardından da Dimitrios Pelkas'ın gönderileceği öğrenildi. Bu durumda 1 yabancı futbolcunun sözleşmesinden de çıkılması gerekecek.
İŞTE FENER'İN YABANCILARI
Luan Peres
Attila Szalai
Tisserand
Caulker
Lemos
Novak
Samuel
Willian Arao
Crespo
Miha Zajc
Max Meyer
Lincoln
Pelkas
Rossi
Bruma
Joao Pedro
G.Henrique
Joshua King
Berisha
Samatta
Valencia
MIDTSJÖ GALATASARAY'DA
Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar; Sergio Oliveira, Seferovic ve Dubois'in ardından 4. yabancı transferini yaptı. Yönetim, AZ Alkmaar formasını giyen Frederik Midtsjö konusunda mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bir şekilde Hollanda kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro bonus karşılığında anlaşmayı tamamladı. Şu anda İstanbul'da bulunan Midtsjö'nün menajeriyle de 3 yıllık sözleşme sonusunda el sıkışıldı. Norveçli orta alan oyuncusunun en geç yarına kadar İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. 28 yaşındaki Midtsjö'ye 1 milyon Euro garanti ücret ödeneceği de öğrenildi. Asıl bölgesine 8 numada olmasına rağmen 6 numara pozisyonunda da görev yapabilen yıldız futbolcu çalışkanlığı, istikrarı ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Galatasaray yönetimi Midtsjö'nün ardından orta alana bir 6 numara takviyesi yapmayı daha düşünüyor.