Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Fener'de kriz kapıda! Sarı-Lacivertliler 7 yabancı isimle yollarını ayırmak zorunda

    Luan Peres’in gelişiyle beraber Fenerbahçe’de yabancı sayısı 21’e yükseldi. Sarı-Lacivertliler’in 7 isimle yolları ayırması gerekiyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Büyük kriz kapıda

    Fenerbahçe'de büyük bir kriz kapıya dayandı. Dün gelen Luan Peres hamlesiyle beraber Sarı-Lacivertliler'in yabancı sayısı 21'e yükseldi. Yönetimin transfer döneminin sonuna kadar tam 7 isimle yollarını ayırması bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un planlarında yer almayan Ally Samatta, Mergim Berisha, Max Meyer, Mauricio Lemos, Steven Caulker, Marcel Tisserand ve Filip Novak'la kesin olarak yollar ayrılacak. Ayrıca yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin ardından da Dimitrios Pelkas'ın gönderileceği öğrenildi. Bu durumda 1 yabancı futbolcunun sözleşmesinden de çıkılması gerekecek.



    İŞTE FENER'İN YABANCILARI
    Luan Peres
    Attila Szalai
    Tisserand
    Caulker
    Lemos
    Novak
    Samuel
    Willian Arao
    Crespo
    Miha Zajc
    Max Meyer
    Lincoln
    Pelkas
    Rossi
    Bruma
    Joao Pedro
    G.Henrique
    Joshua King
    Berisha
    Samatta
    Valencia



    MIDTSJÖ GALATASARAY'DA
    Transferde çok hareketli saatler yaşayan Galatasaray bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar; Sergio Oliveira, Seferovic ve Dubois'in ardından 4. yabancı transferini yaptı. Yönetim, AZ Alkmaar formasını giyen Frederik Midtsjö konusunda mutlu sona ulaştı. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bir şekilde Hollanda kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 500 bin Euro bonus karşılığında anlaşmayı tamamladı. Şu anda İstanbul'da bulunan Midtsjö'nün menajeriyle de 3 yıllık sözleşme sonusunda el sıkışıldı. Norveçli orta alan oyuncusunun en geç yarına kadar İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. 28 yaşındaki Midtsjö'ye 1 milyon Euro garanti ücret ödeneceği de öğrenildi. Asıl bölgesine 8 numada olmasına rağmen 6 numara pozisyonunda da görev yapabilen yıldız futbolcu çalışkanlığı, istikrarı ve mücadeleci yapısıyla ön plana çıkıyor. Galatasaray yönetimi Midtsjö'nün ardından orta alana bir 6 numara takviyesi yapmayı daha düşünüyor.



        ENDİŞEYE GEREK YOK AÇIKLAYACAĞIZ
        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSİ- YAD ile yapılan sponsorluk anlaşmasında transfer sorusunu yanıtladı. Özbek, "Bayağı bir mesafe aldık. Galatasaray'ın harcamasını dikkatli harcamak istiyoruz ve bunda da başarılı olduk. Transferler peş peşe geliyor. Taraftarın ne beklediğini biliyorum. Galatasaray için en iyi takımı kurmak ama en düşük harcamayla bu takımı kurmak istiyoruz. Burada tek maksat Galatasaray'ın cebini korumak. Taraftarlar rahat olsunlar. Endişeye mahal yok. Sırasıyla transferleri tek tek açıklayacağız" dedi.
        Doğan SAVAŞ



        KONYASPOR'DAN CICALDAU'YA RET!
        Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almayan Cicaldau konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Yöneticilerin, Rumen yıldızı kiralık olarak Konya'ya teklif ettiği ancak İlhan Palut'un Cicaldau ile ilgili olumsuz rapor verdiği öğrenildi.



        TARİHİ FIRSAT!
        Karadeniz ekibi Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa, Fenerbahçe elendiği için 1 milyon Euro daha fazla gelir elde edecek. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin Euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin Euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin Euro olarak belirlenmişti. Trabzonspor gruplara direk katılması halinde 19 milyon Euro gibi ciddi bir rakamı kasasına koyacak. Gruplarda her galibiyette 2,8 milyon Euro'yu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin Euro'yla yetinecek. Play-off turundaki muhtemel rakipler: Kopenhag, Kızılyıldız / Pyunik, Ludogorets / Dinamo Zagreb ve Sheriff / Viktoria Plzen. Trabzonspor'un rakibini belirleyecek kura çekimi 2 Ağustos TSİ 13.00'da yapılacak. Maçlar ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak.



            AVCI VE UĞURCAN KONUŞACAK
            Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, bu akşam basın toplantısı düzenleyecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek basın toplantısı saat 19.00'da başlayacak.





            SEBASTİAN VETTEL EMEKLİ OLACAĞINI AÇIKLADI
            Formula 1 ekibi Aston Martin'in Alman pilotu Sebastian Vettel, sezon sonunda emekli olma kararı aldığını açıkladı. Vettel, "Emeklilik, uzun zamandır düşündüğüm ve benim için alınması zor bir karardı. Yıl sonunda, gelecekte neye odaklanacağıma karar vermek için kendime vakit ayıracağım. Önceliğim, ailemle daha fazla vakit geçirmek olacak" dedi.



            CHRİS RİCHARDS ARTIK CRYSTAL PALACE'DA
            İngiliz ekibi Crystal Palace, Alman devi Bayern Münih'in stoperi Chris Richards ile 5 yıllık sözleşme imzaladı... Alman temsilcisi Richards'ı geçtiğimiz sezon Bundesliga ekibi Hoffenheim'a kiralamıştı Crystal Palace, genç savunmacı için B.Münih'e 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 1.88 boyundaki genç oyuncu Londra ekibinin 5. transferi oldu.



            ÖNCE EVİMİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEYECEĞİZ!
            Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Transferin sonuna geldik. Çok iyi çalıştık ve yol aldık. Belki 1-2 transfer gerekebilecek ama sonuçlarına cumartesi günü oynayacağımız hazırlık maçından sonra bakacağız" dedi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan çıkmak istediklerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çebi, şunları kaydetti: "Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor diye bir laf vardır. Bunlar yapılmalı ama tatlı cadı gibi burnunuzu oynatarak bunların olmayacağını bilmemiz lazım. Hedef doğru ama bunların gerçekleşebilmesi için el birliği gerekiyor. Söylemeyle bu işler olmuyor. Yapılması lazım. Ama uzun zaman içinde yapmak lazım. Bankalara, bize verdiği destekler için her zaman teşekkür ettik. Çok zor günlerde o bankalar sayesinde ayakta kaldık. Önce evimizin önünü temizleyeceğiz ve sonra bankalardan izin isteyeceğiz"



                LENS 3. LİG'E TRANSFER OLDU
                Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Jeremain Lens ile yollar ayrılmıştı. Fransız basını Hollandalı futbolcunun transferde yeni rotasını duyurdu. Lens kariyerine Fransa 3. Ligi'nde devam edecek. FC Versailles'in 34 yaşındaki oyuncuyla anlaştığı öne sürüldü. Lens'in 2 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



                HOCASI KENY'İ AÇIKLADI
                Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Beşiktaş'ın gündemindeki Keny ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gürsel, "Keny ile ilgili benim de bildiğim Beşiktaş'la anlaşıldığı ve gittiği yönünde. Artık son aşama, şu anda ne durumda bilmiyorum" dedi.



                ZAFER GECESİ
                Konyaspor, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçta 3-0 yendiği Belarus ekibi BATE Borisov'u rövanşta da devirmeyi başardı. Golleri Rahmanovic ve Calvo attı. Başakşehir de UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında İsrail'de Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup ederek 3. eleme turuna yükseldi. Zaferi getiren golü, 10. dakikada Ndayishimiye kaydetti. Konyaspor, Lihtenştayn kulübü Vaduz ile kozlarını paylaşacak. Temsilcimiz ilk maçı 4 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 11 Ağustos'ta evinde oynayacak.



                    Başakşehir, İzlanda kulübü Breidablik ile karşı karşıya gelecek. Ekibimiz ilk maçı 4 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 11 Ağustos'ta evinde oynayacak.

                    SÜPER LİG SEZONU 10 EYLÜL'DE START ALACAK
                    2022-2023 Hentbol Sezonu Erkekler ve Kadınlar Süper Lig maçları 10 Eylül'de başlıyor. Süper Lig fikstürleri ise 21 Ağustos 2022 Pazar günü çekilecek. THF Spor Kompleksi Konferans Salonu'ndaki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. 2022-2023 Hentbol Sezonu'nda Kadınlar Süper Ligi'nde 10, Erkekler Süper Ligi'nde ise 12 takım yer alacak.

                    BATUHAN KÖR MANİSASPOR'DA
                    Trabzonspor Kulübü, genç futbolcusu Batuhan Kör'ü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'ye kiraladı. KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Batuhan Kör, 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Manisa Futbol Yatırımları AŞ'ye kiralanmıştır" ifadesi kullanıldı.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Irak’ı işgal eden ABD’leri bahçelerini bile yaktı!
                    Haberler Spor Fener'de kriz kapıda! Sarı-Lacivertliler 7 yabancı isimle yollarını ayırmak zorunda
                        SON DAKİKA