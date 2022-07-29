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    Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarının D.Kiev maçındaki tezahüratı pahalıya mal olabilir

    UEFA, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Ön Elemesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Tezahürat pahalıya mal olabilir

    Fenerbahçe'ye kötü haber... UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçti. UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "UEFA Disiplin Yönetmeliği 31. madde uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, 2022/2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki Fenerbahçe taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması yürütülecektir" UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı. UEFA'nın maçın İtalyan hakemi ve gözlemcilerinden rapor isteyeceği ve buna göre kararını açıklayacağı belirtildi. Yayıncı kuruluştan istenecek görüntülerin de büyük bir dikkatle izleneceği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi ise Dinamo Kiev maçın öncesi taraftarının Ukrayna lehine yaptığı tezahüratları delil olarak sunacak. Ayrıca Sarılacivertliler'in Şubat ayında Shakhtar ile yaptığı dostluk maçı da iyi niyet olarak UEFA'ya sunulacak. Fenerbahçe, her zaman savaşın karşısında olduğunu örnekleriyle UEFA yetkilileriyle paylaşılacak.



    JESUS'UN 6 KRİTİK HATASI
    1) Geçen sezonun etkili iki ismi Zajc- Crespo bir anda yedeğe çekildi. Kartal döneminde iki yıldız orta sahanın yükünü çekiyordu.
    2) Fenerbahçe'ye iç sahada galibiyet gerekirken Arao-İsmail defansif orta sahasında ısrar etti. Herhangi bir risk almadı.
    3) Forvette Serdar Dursun formdayken hazır olmayan King tercih edildi.
    4) Yeni transferlerden Emre Mor, Bruma ve Lincoln'ü iki maçta da yedek bıraktı.
    5) Takımda yaratıcılık problemi varken Arda Güler'e iki maçta sadece 18 dakika görev verdi.
    6) İlk maçta da beklentileri karşılayamayan İrfan Can Kahveci, ikinci maça da 11'de başladı. Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu daha sonra oyundan almak zorunda kaldı.



    BİR TAKIM KAZANDIK
    Jesus Dinamo Kiev maçı sonrası oyuncularına, "Bugün bir maç kaybettik ama bir takım kazandık. Çok koştunuz, çok savaştınız" diye konuştu.



        ARAO'YA BÜYÜK TEPKİ!
        Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenirken yeni transferlerden Arao'ya büyük tepki vardı. Sarı-Lacivertliler'in yediği ilk golde Ferdi Kadıoğlu ve kaleci Altay'ın yanı sıra golün öncesinde adamını takip etmeyen ve baştan savma bir koşu yapan yeni transfer Arao eleştirilerin odak noktasında yer aldı. Arao'nun koşusunu yarım bırakıp rakibi takip etmemesi sosyal medyada gündem oldu.



        GÜLER MİSİN AĞLAR MISIN
        Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile oynadığı iki maça da aynı 11'le başladı. Ukrayna ekibinin ilk 11'inde altyapıdan 7 oyuncu yer aldı. Bu sezon transfer ettiği 3 oyuncuya bonservis bedeli ödemedi. Savaş nedeniyle takımdan ayrılan isimler oldu. Ancak sistemli bir şekilde ilerlemenin mükafatını aldılar. Fenerbahçe ise Dinamo Kiev ile oynadığı iki maçta da yeni yıldızlarını sahaya sürdü. Her sezon olduğu gibi kadroda yine yapboz yaptı. Juan Pedro, Lincoln, Wililan Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma bol sıfırlarla transfer edildi. Özkaynaklarından Arda Güler iki maçta 18 dakika görev aldı.

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