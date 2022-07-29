Fenerbahçe'ye kötü haber! Taraftarının D.Kiev maçındaki tezahüratı pahalıya mal olabilir

Fenerbahçe'ye kötü haber... UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı maçtaki Vladimir Putin tezahüratları sonrası harekete geçti. UEFA, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçındaki Vladimir Putin tezahüratı nedeniyle soruşturma başlattı. UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "UEFA Disiplin Yönetmeliği 31. madde uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Kurulu, 2022/2023 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda, 27 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçındaki Fenerbahçe taraftarlarının "uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin soruşturması yürütülecektir" UEFA ayrıca konuyla ilgili olarak ilerleyen zamanlarda bilgiler verileceğini aktardı. UEFA'nın maçın İtalyan hakemi ve gözlemcilerinden rapor isteyeceği ve buna göre kararını açıklayacağı belirtildi. Yayıncı kuruluştan istenecek görüntülerin de büyük bir dikkatle izleneceği öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi ise Dinamo Kiev maçın öncesi taraftarının Ukrayna lehine yaptığı tezahüratları delil olarak sunacak. Ayrıca Sarılacivertliler'in Şubat ayında Shakhtar ile yaptığı dostluk maçı da iyi niyet olarak UEFA'ya sunulacak. Fenerbahçe, her zaman savaşın karşısında olduğunu örnekleriyle UEFA yetkilileriyle paylaşılacak.