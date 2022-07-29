Galatasaray'ın Kasper Dolberg inadı dinmiyor! Kiralık teklifi masada
Transfer çalışmalarına son hızda devam eden Galatasaray, Haris Seferovic'in yanına bir golcü oyuncu daha almak istiyor. Sarı kırmızılılarda ana hedef ise Danimarkalı futbolcu Kasper Dolberg... Okan Buruk'un da çok istediği yıldız futbolcu için kiralık teklifi masada dururken, futbolcunun kulübü Nice oyuncuyu bonservisi ile göndermek istiyor. İşte transferin detayları...
29.07.2022 09:19 - Son Güncelleme: 29.07.2022 09:19
Transferde yerli ve yabancı kaliteli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, son olarak Haris Seferovic ve Leo Dubois'i kadrosuna katmıştı.
Okan Buruk'un direktifleri doğrultusunda transfere devam eden sarı kırmızılılar, forvete bir isim daha kazandırmak için çalışmalarına devam ediyor.
KİRALIK TEKLİFİ İLETİLDİ
Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Kasper Dolberg için temaslar sürüyor. Oyuncunun kulübü Nice ile görüşen sarı kırmızılılar, kiralık teklifini kulübe iletti.