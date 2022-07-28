Son dakika: Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasındaki Putin olayları hakkında açıklama yayınladı! UEFA soruşturma başlattı





Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna'da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar Donetsk ile Nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shaktar Donetsk takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır.



Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki duruşumuz ve sürecin ilk gününden itibaren tavrımız tüm kamuoyunun malumudur.



Dünkü maçın 58. dakikasında rakip takımın bazı oyuncularının, özellikle geçmişte ülkemizde bir takımda forma giyen yedek kalecilerinin gol sonrası sergilemiş olduğu abartılı hareketler, tribünlerin bir bölümünün galeyana gelmesine ve 120 dakika süren maç içerisinde sadece 20 saniye süren bir reaksiyona sebebiyet vermiştir.



Sebebi her ne olursa olsun tribünlerimizin bir bölümünden yükselen reaksiyonu Fenerbahçe Spor Kulübü olarak kesinlikle kabul etmiyoruz.