Son dakika: Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasındaki Putin olayları hakkında açıklama yayınladı! UEFA soruşturma başlattı

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılarak Devler Ligi hasretin bir yıl daha ekleyen sarı lacivertlilerde, tribünlerde yaşanan olaylar da dünya gündemine düşmüştü.
Sarı lacivertli taraftarlar, Ukrayna temsilcisi ile yapılan karşılaşmada Rusya'nın lideri Vladimir Putin lehine tezahüratlarda bulunmuştu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile konu hakkında duruşunu bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda sahamızda oynanan Dynamo Kyiv maçında, rakip takımın golünden sonra tribünlerin bir bölümünden duyulan; kulübümüzü temsil etmeyen, kulübümüzün kurumsal duruşunu hiçbir şekilde yansıtmayan bir söyleme karşı bu açıklamayı yapıyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak etki alanımızla her daim hem ülkemizde hem de dünyada toplumsal ve insani konularda farkındalık yaratmaya özen gösteriyor; bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz.
Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat 2022 tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur.
Tüm resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! #SavaşaHayır