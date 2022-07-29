Fenerbahçe, Dinamo Kiev maçında yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu

F.Bahçe'den D.Kiev maçında yapılan Putin tezahüratına dair açıklama geldi. Açıklama şöyle; "Kulübümüz savaş sürecinin başlangıcı olan 24 Şubat tarihinde bu sürece dair tepki veren ilk kulüp olmuştur. Resmi mecralarımız aracılığı ile dile getirdiğimiz mesajımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz: Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır! Ayrıca bu hassasiyetimizin en büyük örneklerinden bir diğeri de; Ukrayna'da barışa dikkat çekmek ve maddi-manevi katkı sağlamak amacıyla 'Barış İçin Futbol' diyerek Shakhtar ile nisan ayında sahamızda oynadığımız dostluk maçı ve Shakhtar takımını her konuda yanlarında olarak günler boyunca ülkemizde ağırlamamızdır. Kulübümüzün duruşunu ve değerlerini asla temsil etmeyen bu söylemin, tüm taraftarımıza mal edilmesi ve kulübümüze sorumluluk atfedilmesi de adil ve hakkaniyetli bir yaklaşım değildir. Geldiğimiz noktada; bu konu üzerinden hem ülkemizin hem de kulübümüzün töhmet altında bırakılmasını, yanlış anlaşılmaya sebep olacak şekilde gündem yapılmaya çalışılmasını ve konunun siyasetle ilişkilendirilmesini kınıyoruz."